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Китайская компания Xiaomi в России представила почти дюжину новых продуктов. О спортивном браслете Mi Smart Band 5 вы можете прочитать здесь, а о трёх электроскутерах, двух TWS-наушниках, двух роутерах, ТВ-приставке и игровом мониторе – здесь. А в этом материале мы поговорим о бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi 9.

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Новинка имеет пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass третьего поколения спереди. На лицевой стороне установлена панель IPS формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,53 дюйма. На фронтальной части есть небольшой отступ внизу и каплевидный вырез с 8-мегапиксельной селфи-камерой. Габариты составили 163,3 х 77 х 9,1 мм, а масса – 198 граммов.

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Под капотом Xiaomi Redmi 9 установлена 12-нанометровая мобильная платформа Helio G80 от MediaTek. Однокристальная система включает два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц. Графикой занимается видеочип Mali-G52 MC.

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Чипсет работает в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Встроенное хранилище рассчитано на 32 ГБ или 64 ГБ соответственно. Накопитель поддерживает расширение карточками памяти microSD. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной проводной зарядкой, как у более дорогих моделей серии Redmi Note последнего поколения.

На задней стороне Redmi 9 установлена основная камера в паре с биометрическим сенсором. Разрешение главного модуля составило 13 Мп. В его основу положен сенсор типа 1/3,1 дюйма. Широкоугольный модуль построен на базе ¼-дюймовой матрицы с разрешением 8 Мп. Угол обзора составляет 118 градусов. Также в составе камеры есть 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и вспомогательный модуль глубины на 2 Мп.

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На сайте китайской компании не уточняется версия фирменной прошивки, но скорее всего MIUI 12 станет доступна только с обновлением программного обеспечения. Новинка получила разъём для наушников, порт USB Type-C, операционную систему Android 10 и может похвастаться чипом NFC. Также стоит отметить инфракрасный излучатель, радио и адаптеры Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5.

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Стоимость Xiaomi Redmi 9 в России в модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти составила 11 990 рублей. Промокод REDMI932 позволяет сэкономить 1000 рублей. Версию с 4 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 64 ГБ компания оценила в 13 990 рублей, а промокод REDMI964 даёт скидку в размере 1500 рублей. Новинка доступна покупателям в серой, зелёной и чёрной цветовых вариациях.

Отметим, что в Европе стоимость базовой и топовой модификаций составила 149 евро (13 000 рублей) и 179 евро (15 500 рублей) соответственно. В то же время китайская версия получила больше памяти, осталась без NFC, а цена стартует со 115 долларов (8500 рублей) за конфигурацию 4/64 ГБ.