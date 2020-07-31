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Большая презентация Xiaomi в России: игровой 144-Гц монитор, TWS-наушники, ТВ-приставка, два маршрутизатора и три самоката

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Сегодня мы писали о том, что в России китайская компания Xiaomi анонсировала спортивный браслет Mi Smart Band 5, который был оценён в 3290 рублей. Вместе с носимым гаджетом производитель представил ещё около десяти новых продуктов. Это три электросамоката, пара True Wireless Stereo наушников, 144-Гц игровой монитор, два роутера и телевизионная приставка. Часть из новинок была анонсирована две недели назад в Европе.

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Самый доступный электросамокат называется Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Его корпус изготовлен из аэрокосмического алюминия. Он имеет 8,5-дюймовые пневматические шины и весит 12 кг. Складывается модель за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 20 км/ч, а запас хода – 20 км. Также отметим многофункциональную приборную панель, E-ABS и дисковые тормоза. Оценили самокат в 27 990 рублей.

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Более дорогая модель получила имя Xiaomi Mi Electric Scooter 1S. Она весит на 2,5 кг больше предыдущей версии и может проехать на 10 км больше на полном заряде аккумуляторной батареи формата 186650. Максимальная скорость составила 25 км/ч. Оценили транспортное средство в 38 990 рублей, а в Европе стоимость составила 399 евро (35 000 рублей).

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Самый дорогой самокат называется Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Он оснащён 600-ваттным двигателем и может развивать скорость до 25 км/ч. Запас хода составляет 45 км. Купить модель можно будет за 46 990 рублей. В Европе её оценили в 499 евро (44 000 рублей).

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Четвёртая новинка – игровой монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor диагональю 34 дюйма с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Он оборудован изогнутой панелью типа VA с пропорциями 21 к 9 и радиусом кривизны 1500R (1500 мм). Разрешение составляет 3440 х 1440 точек и соответствует формату WQHD.

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Китайская компания отмечает поддержку технологии AMD FreeSync, время отклика 4 мс, яркость 300 нит, коэффициент контрастности 3000:1 и 125% охват цветовой гаммы sRGB. Несколько недель назад монитор дебютировал в Европе с ценником 399 евро (35 000 рублей). В России стоимость составила 34 990 рублей, а продажи начнутся осенью.

Доступные TWS-наушники Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic также были представлены китайской компанией. Каждый модуль оборудован 14,2-мм драйвером и поддерживает кодек AAC. Сенсоры отвечают за автоматическое обнаружение вкладыша в ухе. Время автономной работы составляет 5 часов, а с учётом кейса – 20 часов. Цена новинки – 2999 рублей в России и 40 евро (3500 рублей) в Европе.

Более дорогие наушники называются Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S. Они поддерживают беспроводную зарядку и могут проработать до 24 часов с учётом футляра. Компания отмечает низкий уровень задержки и одновременную передачу данных между независимыми модулями. Стоимость наушников составила 6990 рублей.

Ещё одна любопытная новинка – телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick в форме обычного USB-накопителя. Портативный медиаплеер работает на базе операционной системы Android TV и поддерживает Google Assistant.

Приставка оснащена 1 ГБ ОЗУ, хранилищем на 8 ГБ и имеет 4-ядерный процессор. Устройство весит лишь 30 граммов, а для управления предусмотрен пульт ДУ. Подключение к телевизорам выполняется через разъём HDMI. В Европе Mi TV Stick оценили в 40 евро (3500 рублей), а в России – в 3490 рублей.

Наконец, последние две новинки – маршрутизаторы Mi AIoT Router AX3600 и Mi AIoT Router AC2350 стоимостью 7490 рублей и 3490 рублей соответственно. Первая модель является дебютным роутером в мире с поддержкой стандарта Wi-Fi 6.

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