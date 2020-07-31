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Xiaomi Mi Band 5 представлен в России – версия без NFC за 3290 рублей

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Китайская компания Xiaomi привезла в Россию спортивный браслет нового поколения. Новинка называется не Mi Band, как в Китае, а Mi Smart Band 5. К такому неймингу для европейского рынка производитель перешёл ещё в прошлом году.

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Фитнес-трекер нового поколения оборудован 1,1-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой сенсорного управления. Максимальная яркость составляет 450 нит, а разрешение – 126 х 294 точки. Модель поддерживает протокол Bluetooth 5.0 BLE и может работать со смартфонами под управлением операционных систем Android и iOS.

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Устройство оснащено 512 КБ оперативной памяти, накопителем на 16 МБ, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 125 мА*ч. По словам производителя, время автономной работы на полном заряде составляет порядка трёх недель. Чип NFC отсутствует.

Под капотом носимого гаджета установлены акселерометр, гироскоп, сенсор для измерения частоты сердечных сокращений и барометр. Также отметим возможность отслеживать менструальные циклы, выполнять мониторинг сна и отслеживать 11 видов активности. Корпус имеет защиту от воды. Маркировка – 5ATM. Габариты составляют 46,95 х 18,15 х 12,45 мм, а масса – 11,9 грамма.

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Xiaomi Mi Smart Band 5 в России оценили в 3290 рублей. Отметим, что модель прошлого поколения без NFC стоит на 300 рублей дешевле, а версия с NFC оказалась на 700 рублей дороже. В Европе стоимость спортивного браслета составила 40 евро (3485 рублей), а в Китае – 27 долларов (1975 рублей). На выбор пользователям капсула с электроникой предлагается с оранжевым, чёрным, мятным, тёмно-синим, тёмно-зелёным и жёлтым ремешками. Продажи начнутся в августе.

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