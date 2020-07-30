Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Huawei 26 марта текущего года показала трио смартфонов флагманского уровня. До недавнего времени Huawei P40 Pro был самой продвинутой новинкой, поскольку версия Pro+ задержалась с выходом на рынок. Сейчас модель P40 Pro подешевела, что сделало ещё более привлекательной для желающих получить лучшую камеру на рынке.

реклама

Huawei P40 Pro оснащён лишь тремя оптическими модулями и ни один из них не в силах похвастаться рекордным на рынке разрешением 108 Мп. Это в очередной раз показывает, что количество сенсоров и пикселей – далеко на самый основной параметр при выборе камерофона. Главный модуль во флагмане имеет разрешение 50 Мп. В его основе лежит новая матрица Sony IMX700 с раскладкой пикселей RYYB. Оптический формат датчика – 1/1,28 дюйма. Размер пикселя – 2,44 мкм.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Минувшей осенью компания впервые в Mate 30 Pro применила дуэт из двух 40-мегапиксельных датчиков изображения. Сенсор оптического формата 1/1,54 дюйма перекочевал и во флагман нового поколения. Его соединили с ультраширокоугольной оптикой (18 мм) и дополнили всё это фазовой автофокусировкой, а значение светосилы составило f/1,8, что является редкостью для модулей такого типа.

реклама

Третий компонент основной камеры в Huawei P40 Pro – 12-мегапиксельный перископный телеобъектив с 125-мм оптикой и 5-кратным зумом без потери качества. Флагман 2020 года получил поддержку оптической стабилизации изображения и может записывать видеоролики в 4K UHD на скорости 60 к/сек. Снимать видео в 8K UHD смартфон не может, несмотря на то что такая функция есть во многих конкурентах и разрешение сенсоров позволяет реализовать её.

Под капотом модели установлен 7-нанометровый чипсет Kirin 990 с поддержкой сотовой связи по технологии 5G. В России Huawei P40 Pro предлагается в комплектации с 8 ГБ оперативки и встроенным хранилищем типа UFS 3.0 ёмкостью 256 ГБ. Рекомендованная цена на старте продаж в апреле составила 69 990 рублей.

реклама

Многие официальные ритейлеры просят за флагман всё те же 69 900 рублей. В «Ситилинк» владельцы клубных карт могут купить смартфон на 7000 рублей, а с промокодом HOME21 в МТС можно сэкономить 10 000 рублей. А вот на «сером» рынке стоимость Huawei P40 Pro упала на 13 000 рублей. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на соответствующей странице «Яндекс.Маркет».

реклама

Камерофон получил 90-Гц матрицу OLED, которая делает возможной работу расположенного ниже биометрического сенсора. Диагональ равна 6,58 дюйма, а разрешение – 1200 х 2640 пикселей. Дисплей обзавёлся стандартом HDR10 и имеет отверстие под лицевую селфи-камеру на 32 Мп с сенсором ToF 3D. Передний модуль может записывать видео в 4K UHD при 60 к/сек и имеет автоматическую фокусировку, что понравится любителям снимать влоги.

За питание в Huawei P40 Pro отвечает АКБ на 4200 мА*ч с 40-ваттной проводной зарядкой. Во флагмане нет гнезда 3,5-мм для наушников, слота под карточку microSD и стереофонических динамиков. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.

Прочие параметры смартфона включают Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, ИК-порт и NFC. Программной основой выступает прошивка EMUI 10.1 с Android 10 и сервисами Huawei Mobile Services. Для установки приложений вместо Play Market предусмотрен фирменный магазин AppGallery.