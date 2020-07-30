Samsung запустила в производство 5-нанометровые чипы и приступила к разработке 4-нм технологии
Южнокорейская компания Samsung отчиталась о результатах своей деятельности во втором квартале текущего года. Консолидированный доход упал примерно на 5%, операционная прибыль выросла почти на четверть, а выручка с рынка памяти увеличилась на 19%. Вместе с цифрами технологический гигант из Сувона рассказал о внедрении новых технологических норм производства полупроводников.
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Samsung заявила о запуске массового производства 5-нанометровых чипов. Вероятно, по 5-нанометровой технологии будут выполнены однокристальные системы для флагманских смартфонов Galaxy S и Galaxy Note нового поколения, которые будут анонсированы в 2021 году. Сам же мобильный процессор может называться Samsung Exynos 1000, а его дебют на рынке состоится в середине первого квартала следующего года.
Специалисты южнокорейской компании решили не тянуть время и уже приступили к разработке норм 4-нанометровой технологии. Но на данный момент нет никакой информации о том, когда состоится коммерческая премьера 4-нанометровых однокристальных систем.
В завершение добавим, что Samsung заявила о расширении финансирования для увеличения производственных мощностей на заводе в Пхёнтхэке, где ведётся создание линии для производства чипов с применением литографии в глубоком ультрафиолете. Запуск запланирован на вторую половину предстоящего года.
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