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Южнокорейская компания Samsung отчиталась о результатах своей деятельности во втором квартале текущего года. Консолидированный доход упал примерно на 5%, операционная прибыль выросла почти на четверть, а выручка с рынка памяти увеличилась на 19%. Вместе с цифрами технологический гигант из Сувона рассказал о внедрении новых технологических норм производства полупроводников.

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Samsung заявила о запуске массового производства 5-нанометровых чипов. Вероятно, по 5-нанометровой технологии будут выполнены однокристальные системы для флагманских смартфонов Galaxy S и Galaxy Note нового поколения, которые будут анонсированы в 2021 году. Сам же мобильный процессор может называться Samsung Exynos 1000, а его дебют на рынке состоится в середине первого квартала следующего года.

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Специалисты южнокорейской компании решили не тянуть время и уже приступили к разработке норм 4-нанометровой технологии. Но на данный момент нет никакой информации о том, когда состоится коммерческая премьера 4-нанометровых однокристальных систем.

В завершение добавим, что Samsung заявила о расширении финансирования для увеличения производственных мощностей на заводе в Пхёнтхэке, где ведётся создание линии для производства чипов с применением литографии в глубоком ультрафиолете. Запуск запланирован на вторую половину предстоящего года.