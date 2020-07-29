Xiaomi Mi 9T вновь начал получать глобальную прошивку MIUI 12 – обновление в Европе и России пока отложено
В середине мая текущего года компания Xiaomi объявила о старте бета-тестирования глобальной версии MIUI 12. В конце июня вышла стабильная прошивка для Xiaomi Mi 9T. В середине июля смартфон получил европейскую версию программного обеспечения, а ещё через неделю вышел апдейт и в России. Однако, уже через несколько дней китайская компания отменила распространение обновления во всех регионах, кроме Индии и Китая, где смартфон продаётся как Redmi K20. Но уже сегодня компания вновь начала рассылать стабильную сборку MIUI 12.
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Пока что производитель распространяет исключительно глобальную версию прошивки. Она проходит под номером MIUI 12.0.3.0.QFJMIXM. Смартфоны получат её «по воздуху», а файлы для установки вручную через режим восстановления пока что отсутствуют. Апдейты для Европы и России всё ещё на паузе. При этом пока что нет никакой информации о том, когда китайская компания возобновит рассылку обновления.
Напомним, что Xiaomi Mi 9T – модель на процессоре Snapdragon 730. В России она продаётся в модификациях с 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Официальная цена на момент написания заметки стартует с 22 990 рублей на сайте китайской компании.
В смартфоне есть аккумулятор на 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой, Super AMOLED панель формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сканером и основная камера с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, позаимствованная у Xiaomi Mi 9 SE. Фронтальная камера в Xiaomi Mi 9T выдвижная и построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Также отметим наличие выхода под наушники и чип NFC с поддержкой технологии бесконтактной оплаты Google Pay.
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