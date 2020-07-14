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Вчера мы писали о том, что европейская стабильная оболочка MIUI 12 стала доступна для флагмана Xiaomi Mi 9T Pro. Сегодня стало известно, что свежую версию прошивки в Европе получил и второй смартфон семейства. Речь идёт о Xiaomi Mi 9T.

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Представители компании заявили, что программное обеспечение, в составе которого лежит операционная система Android 10, распространяется волнами. Обновление приходит «по воздуху». Ссылки на скачивание апдейта для установки вручную в режиме восстановления или через Fastboot пока что недоступны.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9T оборудован 8-нанометровым однокристальным процессором Snapdragon 730 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64/128/256 ГБ в зависимости от модификации и региона продаж. В России официально продаются версии 6/64 ГБ и 6/128 ГБ по цене примерно 23 000 рублей и 28 000 рублей соответственно. Смартфону осталось недолго присутствовать на рынке, т.к. с момента премьеры прошло больше года.

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Субфлагман оснащён основной камерой с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет фазовую автофокусировку, 2-кратный зум и поддерживает запись видео в 4K Ultra HD. Ключевая особенность модели – выдвижная фронтальная камера на 20 Мп, которая спрятана внутри корпуса.

Дисплей Super AMOLED имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,39 дюйма. Под плоскостью панели установлен сканер отпечатков пальцев. За питание в смартфоне отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч. Xiaomi Mi 9T обзавёлся 18-ваттной проводной подзарядкой, чипом NFC и 3,5-миллиметровым выходом под наушники. Из коробки смартфон получил операционную систему Android 10 и надстройку MIUI 10.