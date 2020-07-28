Свежая версия прошивки Magic UI 3.1 стала доступна для восьми смартфонов Honor
Компания Honor выпустила обновление программного обеспечения для восьми смартфонов. Одна модель получила апдейт вчера, 27 июля, а ещё семь – в конце прошлой недели. Во всех случаях ПО построено на Android 10. О том, какие телефоны получили свежую версию Magic UI 3.1 и что она принесла, мы расскажем далее вкратце.
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24 июля китайский производитель выпустил апдейт под номером Magic UI 2.1.1.123 для Honor Play 4T Pro и в тот же день началась рассылка бета-версии прошивки Magic UI 3.1. Обновление расширило возможности управления жестами и улучшило работу фронтальной камеры. Honor Play 4T Pro – это относительно новая модель компании. Она получила мобильный процессор Kirin 810, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч.
Сразу шесть моделей получили новую версию Magic UI 3.1 уже 25 июля. Сборка под номером v3.1.1.160 пришла на Honor 30 Lite. Обновление оптимизирует работу тройной основной камеры с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и добавляет функцию Smart Vision для сканирования QR-кодов, штрихкодов и перевода текста в режиме реального времени.
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Honor 30 Lite
Honor 30 Lite – тоже новый смартфон. Он получил процессор Dimensity 800 и поддерживает работу в сетях пятого поколения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а питание всем компонентам обеспечивает АКБ на 400 мА*ч. В зависимости от модификации под капотом предусмотрено 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти.
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Обновление под номером v10.1.0161 принесло патч безопасности за июль на флагманский слайдер 2018 года Honor Magic 2. Формально это первый в мире смартфон с 7-нанометровым мобильным процессором на борту. Чип Kirin 980 дополнен 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ в топовой модификации.
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Honor Magic 2
Флагман оснащён основной камерой с разрешением 24 Мп + 16 Мп + 16 Мп, а во фронталке используется два 2-Мп сенсора и 16-мегапиксельный модуль. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3500 мА*ч. При этом он получил 40-Вт быструю зарядку, что было очень неплохо в 2018 году.
Установкой свежей заплатки безопасности операционной системы ограничилось и обновление Magic UI 3.1.0.176 размером 399 МБ. Оно пришло на флагманский смартфон Honor 30 Pro, который был представлен в апреле нынешнего года.
Honor 30 Pro
Модель оборудована 90-Гц панелью OLED с вырезом под фронтальную камеру на 32 Мп + 8 Мп. Сердцем выступает топовый процессор Kirin 990 5G в паре с 8 ГБ ОЗУ. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч, а основная камера содержит модули на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.
Magic UI 3.1 под номером v10.1.0.161 пришла на Honor View 20. Раньше этот смартфон получал прошивку EMUI, с чем и связан такой номер обновления. Принесло оно лишь июльский патч безопасности. Honor View 20, он же просто V20, был выпущен в конце 2018 года. Под капотом флагмана установлен процессор Kirin 980. На борту есть 48-Мп камера, 3D-сенсор и 25-Мп фронталка. Аккумуляторная батарея характеризуется вместимостью 4000 мА*ч.
25 июля также были обновлены Honor 20 и Honor 20 Pro. Для каждого флагмана вышла прошивка v10.1.0.161 с патчем безопасности. Смартфоны оборудованы чипом Kirin 980 и 6,26” экранами IPS с отверстием для фронтальной камеры на 32 Мп. Стандартная модель получила АКБ на 3750 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В версии Pro используется аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, а в камере есть 8-Мп телеобъектив.
Honor 20 Pro
Наконец, 27 июля вышла прошивка для бюджетника Honor 9A. Обновление под номером Magic UI 3.1.0132 принесло несколько улучшений и поисковую строку для быстрого поиска приложений с рабочего стола. Смартфон оснащён чипом MediaTek helio 6762R, имеет фронталку на 8 Мп и основную камеру разрешение 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а ёмкость АКБ составила 4900 мА*ч.
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