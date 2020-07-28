Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Honor выпустила обновление программного обеспечения для восьми смартфонов. Одна модель получила апдейт вчера, 27 июля, а ещё семь – в конце прошлой недели. Во всех случаях ПО построено на Android 10. О том, какие телефоны получили свежую версию Magic UI 3.1 и что она принесла, мы расскажем далее вкратце.

реклама

24 июля китайский производитель выпустил апдейт под номером Magic UI 2.1.1.123 для Honor Play 4T Pro и в тот же день началась рассылка бета-версии прошивки Magic UI 3.1. Обновление расширило возможности управления жестами и улучшило работу фронтальной камеры. Honor Play 4T Pro – это относительно новая модель компании. Она получила мобильный процессор Kirin 810, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Сразу шесть моделей получили новую версию Magic UI 3.1 уже 25 июля. Сборка под номером v3.1.1.160 пришла на Honor 30 Lite. Обновление оптимизирует работу тройной основной камеры с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и добавляет функцию Smart Vision для сканирования QR-кодов, штрихкодов и перевода текста в режиме реального времени.

реклама

Honor 30 Lite

Honor 30 Lite – тоже новый смартфон. Он получил процессор Dimensity 800 и поддерживает работу в сетях пятого поколения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а питание всем компонентам обеспечивает АКБ на 400 мА*ч. В зависимости от модификации под капотом предусмотрено 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти.

реклама

Обновление под номером v10.1.0161 принесло патч безопасности за июль на флагманский слайдер 2018 года Honor Magic 2. Формально это первый в мире смартфон с 7-нанометровым мобильным процессором на борту. Чип Kirin 980 дополнен 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ в топовой модификации.

реклама

Honor Magic 2

Флагман оснащён основной камерой с разрешением 24 Мп + 16 Мп + 16 Мп, а во фронталке используется два 2-Мп сенсора и 16-мегапиксельный модуль. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3500 мА*ч. При этом он получил 40-Вт быструю зарядку, что было очень неплохо в 2018 году.

Установкой свежей заплатки безопасности операционной системы ограничилось и обновление Magic UI 3.1.0.176 размером 399 МБ. Оно пришло на флагманский смартфон Honor 30 Pro, который был представлен в апреле нынешнего года.

Honor 30 Pro

Модель оборудована 90-Гц панелью OLED с вырезом под фронтальную камеру на 32 Мп + 8 Мп. Сердцем выступает топовый процессор Kirin 990 5G в паре с 8 ГБ ОЗУ. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч, а основная камера содержит модули на 40 Мп, 16 Мп и 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Magic UI 3.1 под номером v10.1.0.161 пришла на Honor View 20. Раньше этот смартфон получал прошивку EMUI, с чем и связан такой номер обновления. Принесло оно лишь июльский патч безопасности. Honor View 20, он же просто V20, был выпущен в конце 2018 года. Под капотом флагмана установлен процессор Kirin 980. На борту есть 48-Мп камера, 3D-сенсор и 25-Мп фронталка. Аккумуляторная батарея характеризуется вместимостью 4000 мА*ч.

25 июля также были обновлены Honor 20 и Honor 20 Pro. Для каждого флагмана вышла прошивка v10.1.0.161 с патчем безопасности. Смартфоны оборудованы чипом Kirin 980 и 6,26” экранами IPS с отверстием для фронтальной камеры на 32 Мп. Стандартная модель получила АКБ на 3750 мА*ч и основную камеру разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В версии Pro используется аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, а в камере есть 8-Мп телеобъектив.

Honor 20 Pro

Наконец, 27 июля вышла прошивка для бюджетника Honor 9A. Обновление под номером Magic UI 3.1.0132 принесло несколько улучшений и поисковую строку для быстрого поиска приложений с рабочего стола. Смартфон оснащён чипом MediaTek helio 6762R, имеет фронталку на 8 Мп и основную камеру разрешение 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а ёмкость АКБ составила 4900 мА*ч.