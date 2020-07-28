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Компания Xiaomi 12 марта 2020 года в Индии анонсировала модели среднебюджетного уровня Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Сегодня, 28 июля, китайский производитель выпустил топовые модификации каждого смартфона, добавив больше памяти.

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Изначально Xiaomi Redmi Note 9 Pro получил две конфигурации: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Стоимость составила 175 долларов и 215 долларов соответственно. Отныне за 215 долларов можно будет приобрести телефон в модификации с 4 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством вместимостью 128 ГБ.

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Отметим, что за пределами Индии смартфон продаётся как Redmi Note 9S. Стоимость версий 6/128 ГБ и 4/64 ГБ после выхода на рынок в апреле составила 269 евро и 229 евро соответственно. В России официально продаётся начальная конфигурация по рекомендованной цене 17 990 рублей.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro (Redmi Note 9S) оборудован 8-нм производительной платформой Snapdragon 720G и не имеет чипа NFC. На лицевой стороне расположен дисплей IPS формата FHD+, а дактилоскопический сенсор установлен сбоку. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма.

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Разрешение задней Quad-камеры – 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Фронталка получила 16-мегапиксельный сенсор. За питание отвечает несъёмная батарея ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки проводным путём.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max изначально был представлен в модификации 8/128 ГБ, но в продажу поступила только версия 6/64 ГБ. Её стоимость составила порядка 200 долларов. Сегодня китайская компания всё же решила выпустить топовую конфигурацию. Причём если изначально было объявлено, что стоимость составит 255 долларов, то сейчас цена снижена до 215 долларов. Подешевеет ли конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ после этого, пока что не уточняется.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max по сравнению с простым Redmi Note 9 Pro имеет три отличия. Первое – мощность быстрой зарядки выросла с 18 Вт до 33 Вт. Второе – разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп вместо 16 Мп. Третье – в основном модуле тыльной камеры используется датчик на 64 Мп вместо 48 Мп.

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Отметим, что Redmi Note 9 Pro Max во всех странах продаётся как Redmi Note 9 Pro, но с 16-Мп камерой для селфи, NFC, в модификациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Стоимость составила 269 евро и 299 евро соответственно. В России официально доступна только топовая комплектация. Её на старте продаж оценили в 23 990 рублей.