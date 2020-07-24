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Популярный флагман Xiaomi 2019 года получил российскую стабильную прошивку MIUI 12

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Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 12 для флагманского смартфона прошлого года Xiaomi Mi 9 в России. Как всегда, обновление распространяется «по воздуху» на выборочные устройства, поэтому не все получат его одновременно.

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Проверить наличие апдейта можно в настройках смартфона. Если вы не хотите ждать, нажмите здесь, чтобы начать загрузку архива размером 2,3 ГБ для установки новой версии программного обеспечения вручную через режим восстановления. Перед обновлением системы стоит сделать резервную копию данных. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10.

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Отметим, что это уже второй большой апдейт софта для флагмана прошлого года. Модель была анонсирована 20 февраля 2019 года в Китае и спустя несколько дней на Mobile World Congress 2019 дебютировала в Европе. Смартфон получил операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Затем для него вышла MIUI 11 сразу на Android 10. Возможно, в следующем году модель получит и Android 11.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 комплектуется 7-нанометровым однокристальным чипом Snapdragon 855. Российская версия смартфона поступила в продажу в конфигурациях с 64 ГБ и со 128 ГБ энергонезависимой памяти при 6 ГБ оперативки. Электроника получает питание от несъёмного аккумулятора на 3300 мА*ч с 27-ваттной проводной и 20-ваттной беспроводной подзарядкой.

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На момент премьеры флагман стал лучшим камерофоном компании и получил самую высокую оценку за видеосъёмку от DxOMark, несмотря на отсутствие оптической стабилизации изображения, что в очередной раз поставило под сомнение адекватность тестирований французской лаборатории. Разрешение основной камеры составило 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Она получила лазерный и фазовый автофокус, 2-кратный оптический зум и поддержку 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек. Фронтальная камера установлена в каплевидном вырезе, а в её основе лежит 20-мегапиксельный сенсор.

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Xiaomi Mi 9 оборудован 6,39-дюймовой панелью sAMOLED со встроенным биометрическим датчиком и поддержкой стандарта HDR10. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass шестого поколения, которое уже не является последним, т.к. вчера компания Corning анонсировала стекло Gorilla Glass Victus.

В смартфоне нет разъёма для наушников, защиты от воды и слота под microSD. По торцам раскиданы кнопки управления громкостью, клавиша питания, инфракрасный излучатель, разъём USB 2.0 Type-C, решётка мультимедийного динамика и отверстие микрофона. Под капотом установлены NFC с поддержкой Google Pay, GPS, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

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Согласно данным площадки «Яндекс.Маркет», в России сейчас Xiaomi Mi 9 доступен только в модификации с 64 ГБ постоянной памяти по цене 29 990 рублей. Официальная стоимость на старте продаж составила 34 990 рублей. Версия со 128 ГБ хранилища появилась с ценником 37 990 рублей, но уже в наличии её нет.

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