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Вчера мы писали о технических характеристиках смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Теперь появилась информация о параметрах стандартного издания семейства. Если новые данные правдивы, то Samsung Galaxy Note 20 окажется весьма скромным флагманом.

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Модель будет заключена в корпус с защитой от воды по стандарту IP68. Размеры составят 161,6 х 75,2 х 8,3 мм. Если в версии Ultra будет использоваться стекло Gorilla Glass 7, то в случае с Galaxy Note 20 поколение стекла не уточняется.

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Дисплей будет построен на базе матрицы AMOLED со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев нового поколения. Разрешение составит 2400 х 1080 точек, а частота обновления – 60 Гц. Для сравнения, Galaxy Note 20 Ultra получит 120-Гц панель формата WQHD диагональю 6,9 дюйма.

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Вычислительным центром станет 7-нанометровая однокристальная платформа Exynos 990 для Европы. Процессор для остального мира пока что не назван, но вариантов здесь немного: Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Однокристальная система будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а накопитель будет характеризоваться вместимостью 256 ГБ и останется без поддержки расширения картами microSD.

Samsung Galaxy Note 20 позаимствует камеру и Galaxy S20. Сзади будет установлено три модуля с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп. 64-мегапиксельный телеобъектив сможет обеспечить 3-кратный зум. В главном модуле будет система оптической стабилизации и автофокус Dual Pixel. Видео смартфон сможет снимать в 8K UHD на скорости 30 к/сек. Разрешение камеры для селфи составит 10 Мп.

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Фаблет будет оборудован аккумулятором на 4300 мА*ч. Быстрая зарядка через порт USB 3.2 Type-C позволит зарядить батарею за полчаса до 50%. Также производителем будет заявлена обратная беспроводная подзарядка. Из прочих параметров стоит отметить Bluetooth 5, NFC, поддержку Wi-Fi 6 и 5G в некоторых регионах, стереодинамики и операционную систему Android 10 с новой прошивкой One UI 2.5.

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Samsung Galaxy Note 20 будет предлагаться пользователям в трёх цветовых решениях как минимум: Mystic Black, Mystic Bronze и Mystic Green. Стоимость смартфона пока что не уточняется. До презентации осталось менее двух недель. Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 5 августа 2020.