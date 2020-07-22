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Премьера смартфонов серии Samsung Galaxy Note нового поколения состоится ровно через две недели, 5 августа 2020 года. В этот раз компания вновь покажет две модели. Если текущее поколение представлено стандартным изданием и версией Plus, то в этом году топовым решением семейства станет Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Сайт Winfuture полностью раскрыл все ключевые параметры грядущей новинки.

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Смартфон первым в мире получит новое стекло Gorilla Glass 7 от компании Corning. Шестое поколение, напомним, вышло в 2018 году вместе с Galaxy Note 9. Габариты составят 164,8 х 77,2 х 8,1 мм при наличии 6,9-дюймового дисплея. Экран будет построен на базе активной матрицы на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Разрешение составит 3200 х 1440 точек или WQHD. Дисплей получит поддержку частоты обновления 120 Гц и стандарта HDR10+. Отмечается, что частота обновления будет меняться в зависимости от запущенных программ, уровня заряда аккумуляторной батареи и других параметров.

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В круглом отверстии расположится фронтальная камера с 10-мегапиксельным разрешением. Это немного странно, поскольку в Galaxy S20 Ultra используется 40-мегапиксельный лицевой модуль. В основной камере Samsung Galaxy Note 20 Ultra мы впервые в истории южнокорейской компании увидим перископный телеобъектив. Его разрешение составит 12 Мп. Он будет применяться для 5-кратного оптического масштабирования. Такое решение активно в своих топовых смартфонах использует Huawei, но для производителя из Сувона это будет первый подобный опыт.

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100-кратного зума, как в Galaxy S20 Ultra, мы не увидим. Кратность программного увеличения составит 50x. Разрешение широкоугольного и основного модулей составит 12 Мп и 108 Мп соответственно. Последний получит объектив со светосилой f/1,8, автофокус Dual Pixel, оптическую стабилизацию изображения и поддержку съёмки видео в 8K UHD с частотой 30 к/сек. Флагманы 2020 года семейства Galaxy S20 записывают ролики в 8K при 24 FPS.

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Будущая новинка обзаведётся аккумуляторной батареей на 4500 мА*ч с 45-ваттной зарядкой по проводу Мощность беспроводной подзарядки не уточняется. Также отметим порт USB-C (3.2), стереодинамики, Bluetooth, NFC, GPS, поддержку 5G, Wireless DeX и стандарта Wi-Fi 6. Программной основой выступит ОС Android 10.

Главным разочарованием станет мобильная платформа Exynos 990. В отличие от флагманов текущего поколения, для которых была выпущена SoC Exynos 9825, новинка не получит специально разработанного нового чипсета. На борту будет установлено 12 ГБ оперативной памяти, а хранилище UFS 3.1 будет рассчитано на 128 ГБ или 512 ГБ данных в зависимости от комплектации. Из прочего выделим умный стилус с адаптером Bluetooth и доступ почти к сотне консольных игр через Xbox Game Pass и Microsoft Project Cloud.

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Точная стоимость смартфона пока что неизвестна. Однако, слухи приписывают Samsung Galaxy Note 20 Ultra ценник 1199 долларов за модификацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти. Судя по изображениям, флагман будет продаваться как минимум в двух расцветках корпуса.