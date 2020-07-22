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Компания Huawei осенью анонсирует смартфоны семейства Mate 40. Они заменят на рынке флагманов Mate 30, вышедших годом ранее. В преддверии дебюта моделей нового поколения текущая серия стремительно дешевеет. Если на старте продаж Huawei Mate 30 Pro без поддержки 5G за пределами Китая стоил порядка 1275 долларов (1099 евро), то сейчас цена снижена более чем в два раза.

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Глобальная версия смартфона доступна на AliExpress в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем на 256 ГБ. Стоимость составляет чуть более 550 долларов. Ещё около 19 долларов позволяет сэкономить промокод ALIPLUS1200. Таким образом, флагман обойдётся менее чем в 535 долларов, т.е. на 740 долларов дешевле, чем на старте продаж.

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В России Huawei Mate 30 Pro без поддержки мобильных сетей по стандарту 5G тоже продаётся. Изначально модель предлагалась по рекомендованной цене 69 999 рублей или 990 долларов. Сейчас стоимость стартует с отметки 50 000 рублей или 700 долларов.

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Флагман оборудован 6,53-дюймовым дисплеем-водопадом с разрешением 1176 х 2400 пикселей. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон и прикрыт стекло Gorilla Glass последнего поколения. В его основе лежит панель OLED с интегрированным дактилоскопическим сенсором для распознавания отпечатков пальцев.

В большом вырезе обосновались компоненты системы трёхмерного распознавания лиц, компанию которым составляет 32-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера в Huawei Mate 30 Pro отличается наличием сразу двух модулей с 40-мегапиксельной матрицей. В главном используется сенсор формата 1/1,7”, а в широкоугольном – 1,54”. 8-мегапиксельный «телевик» имеет оптическую стабилизацию и 3-кратным зум. Фазовой автофокусировкой наделены все три модуля в смартфоне. Ролики можно снимать в 4K Ultra HD с кадровой частотой 60 к/сек.

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Мобильный процессор Kirin 990 получает питание от аккумулятора на 4500 мА*ч. Батарея обзавелась поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно. Huawei Mate 30 Pro первым получил прошивку EMUI 10 с ОС Android 10. Сейчас смартфон работает на базе программного обеспечения EMUI 10.1. Сервисов Google нет. Их заменил фирменный софт Huawei Mobile Services во главе с магазином приложений App Gallery.

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В смартфоне есть чип NFC, адаптеры Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и ИК-излучатель. Корпус защищён от воды по стандарту IP68. Стереодинамики отсутствуют наряду с разъёмом для проводных наушников. Слот для карты microSD тоже не предусмотрен, но зато есть место для карт памяти формата Nano Memory.