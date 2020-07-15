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Китайская компания Xiaomi сегодня анонсировала сразу три смартфона бюджетного уровня в Европе. Все они пополнили линейку Redmi 9. Если о стандартном издании мы писали ещё 10 июня, и не совсем понятно, с чем связана вторая премьера устройства, то Redmi 9C и Redmi 9A только дебютировали в Старом Свете. Внезапно они стали первыми смартфонами компании, которые получили предустановленную прошивку MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.

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У них есть немало общего помимо программной платформы. Мы отметим аккумуляторную батарею на 5000 мА*ч, которая обеспечивает питание всей электронике, 6,53-дюймовую матрицу HD+ с каплевидным вырезом, 5-мегапиксельный оптический модуль лицевой камеры, 10-ваттную проводную зарядку, 3,5-миллиметровый аудиовыход, Bluetooth 5.0, USB-C, ИК-порт и выделенный слот для карты microSD.

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Redmi 9C несёт на борту 12-нанометровый мобильный чипсет Helio G35 в паре с 2/3 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система имеет только ядра Cortex-A53, а частота составляет 2,3 ГГц. За графику отвечает ускоритель PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц. Встроенный накопитель рассчитан на хранение 32 ГБ или 64 ГБ данных в зависимости от комплектации.

Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Широкоугольного модуля не предусмотрено. В смартфоне есть чип NFC для бесконтактной оплаты и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Также отметим поддержку стандарта Wi-Fi 5.

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Redmi 9A представлен только модификацией с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ пользовательской памяти. На борту модель несёт 12-нанометровую платформу Helio G25. От Helio G35 она отличается тем, что частота процессорных ядер снижена до 2,0 ГГц, а частота GPU – до 650 МГц. Кроме того, младшая модель имеет только 13-мегапиксельный модуль в основной камере, не поддерживает стандарт Wi-Fi 5, осталась без NFC и сканера отпечатков пальцев.

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Xiaomi Redmi 9A пользователи смогут купить в серой, зелёной и синей расцветках. Стоимость составила 99 евро. Xiaomi Redmi 9C в модификации 2/32 ГБ обойдётся в 119 евро. Цена конфигурации 3/64 ГБ составила 139 евро. На выбор доступны синий, оранжевый и чёрный цвета. О дате старта продаж информации нет.

О Xiaomi Redmi 9 вы можете прочитать здесь. Напомним лишь, что модель оборудована чипом Helio G80, имеет модуль NFC, а цена составила 149/179 евро в зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти. В конце месяца смартфон должен будет получить прошивку MIUI 12.

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В завершение добавим, что сегодня китайская компания в Европе представила ещё шесть новинок. Это два электросамоката стоимостью 400 евро и 500 евро, изогнутый игровой монитор за 400 евро, а также беспроводные наушники, ТВ-приставка и спортивный браслет Mi Smart Band 5 по цене 40 евро.