Xiaomi Redmi 9 представлен официально: Helio G80, NFC и цена от 149 евро
Китайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9. Мы на днях писали, что модель уже поступила в продажу на AliExpress. Официальная премьера новинки состоялась сегодня, 10 июня, в Испании.
Xiaomi Redmi 9 имеет пластиковый корпус с размерами 163,32 х 77,01 х 9,1 мм при массе 198 г. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения, которое прикрывает собой дисплей LCD. Он имеет размер 6,53 дюйма по диагонали, яркость 400 нит и разрешение 2340 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.
рекламаВ каплевидном вырезе располагается фронтальная камера на базе 8-Мп сенсора, дополненного объективом со светосилой f/2. Задник содержит сразу четыре оптических модуля – 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Апертура оптики – f/2,2, f/2,2, f/2,4 и f/2,4 соответственно. Вместе с камерой сзади находится биометрический сканер.
Сердцем Redmi 9 выступает 12-нанометровый процессор Helio G80 с графикой Mali-G52, шестью ядрами Cortex-A55 и дуэтом Cortex-A75. На борту установлено 3/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель eMMC 5.1 на 32 ГБ или 64 ГБ. Ёмкость аккумулятор составила 5020 мАч. Он получил поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт.
рекламаНовинке достались разъём для наушников, порт USB Type-C, модуль NFC, Wi-Fi и Bluetooth. Что интересно, версия операционной системы и программного обеспечения не уточняются на официальном сайте. Стоимость Redmi 9 в модификации 3/32 ГБ составила 149 евро. Конфигурацию 4/64 ГБ компания оценила в 179 евро. С 15 по 17 июня на смартфон можно будет оформить предварительный заказ и получить скидку в размере 10 евро. Старт продаж запланирован на 18 июня. Модель будет доступна покупателям в цветах Carbon Gray, Sunset Purple и Ocean Green.
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