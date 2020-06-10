Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9. Мы на днях писали, что модель уже поступила в продажу на AliExpress. Официальная премьера новинки состоялась сегодня, 10 июня, в Испании.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Xiaomi Redmi 9 имеет пластиковый корпус с размерами 163,32 х 77,01 х 9,1 мм при массе 198 г. На лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения, которое прикрывает собой дисплей LCD. Он имеет размер 6,53 дюйма по диагонали, яркость 400 нит и разрешение 2340 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

реклама

В каплевидном вырезе располагается фронтальная камера на базе 8-Мп сенсора, дополненного объективом со светосилой f/2. Задник содержит сразу четыре оптических модуля – 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Апертура оптики – f/2,2, f/2,2, f/2,4 и f/2,4 соответственно. Вместе с камерой сзади находится биометрический сканер.

Сердцем Redmi 9 выступает 12-нанометровый процессор Helio G80 с графикой Mali-G52, шестью ядрами Cortex-A55 и дуэтом Cortex-A75. На борту установлено 3/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель eMMC 5.1 на 32 ГБ или 64 ГБ. Ёмкость аккумулятор составила 5020 мАч. Он получил поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт.

реклама

Новинке достались разъём для наушников, порт USB Type-C, модуль NFC, Wi-Fi и Bluetooth. Что интересно, версия операционной системы и программного обеспечения не уточняются на официальном сайте. Стоимость Redmi 9 в модификации 3/32 ГБ составила 149 евро. Конфигурацию 4/64 ГБ компания оценила в 179 евро. С 15 по 17 июня на смартфон можно будет оформить предварительный заказ и получить скидку в размере 10 евро. Старт продаж запланирован на 18 июня. Модель будет доступна покупателям в цветах Carbon Gray, Sunset Purple и Ocean Green.