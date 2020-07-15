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Китайская компания Xiaomi в Европе провела масштабную презентацию, в рамках которой анонсировала сразу полдюжины новых продуктов. Гвоздями программы стали европейская версия спортивного браслета Xiaomi Mi Band 5, которая называется Mi Smart Band 5, и изогнутый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34”.

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Свой фитнес-трекер китайская компания представила ещё в прошлом месяце на родине. В Поднебесной модель называется Mi Band 5, но в Европе она будет продаваться как Mi Smart Band 5. Производитель добавил одно слово в название носимого гаджета, но добавить чип NFC забыл и пульсоксиметр.

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Капсула с электроникой отличается защитой от воды. Маркировка – 5ATM. Дисплей AMOLED имеет размер 1,1 дюйма по диагонали. Для сравнения, модель 4-го поколения оснащена 0,95-дюймовым экраном. Программное обеспечение распознаёт 11 видов физической активности.

Ёмкость встроенного аккумулятора производитель не уточняет. При этом отмечается, что время автономной работы составляет 14 дней на одной полной подзарядке. На борту есть сенсор для измерения частоты сердечных сокращений.

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Стоимость Xiaomi Mi Smart Band 5 составила 40 евро. Первые покупатели смогут приобрести новинку на 5 евро дешевле. В Китае спортивный браслет без чипа NFC оценён примерно в 25 долларов.

Игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor оборудован 34-дюймовой панелью с поддержкой частоты обновления 144 Гц и технологии AMD FreeSync. Экран имеет разрешение 3440 х 1440, что соответствует формату QHD+. Радиус кривизны – 1500R.

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Из интерфейсов стоит отметить два порта HDMI и два разъёма DisplayPort. Стоимость монитора в Европе составила 400 евро.

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Ещё одной новинкой стала более бюджетная альтернатива телевизионной приставке Mi Box. Новое устройство называется Xiaomi Mi TV Stick. ТВ-приставка приносит на телевизор операционную систему Android TV (9.0). Производитель отмечает наличие порта HDMI 2.0 и поддержку Full HD.

Сердцем приставки выступает однокристальная система Amlogic S905 Y2 в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Накопитель eMMC 5.1 имеет вместимость 8 ГБ. На борту есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц.

Стоимость Xiaomi Mi TV Stick составила 40 евро. Для сравнения, Xiaomi Mi Box с поддержкой 4K Ultra HD обойдётся примерно на 20 евро дороже.

Ещё две новинки пополнили ассортимент мобильных транспортных средств производителя. Речь идёт о бэлектросамокатах Xiaomi Mi Electric Scooter 1S и Mi Electric Scooter Pro 2.

Первая модель весит 12,5 кг и оснащается аккумулятором, способным обеспечить запас хода 30 км. Максимальная скорость составляет 25 км/ч. Оценили новинку в 400 евро.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 весит на 1,7 кг больше и может ездить на полном заряде 45 км. Максимальная скорость самоката составляет 25 км/ч. Оценили модель в 500 евро.

Наконец, шестая новинка китайской компании – полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi TWS Earphones Basic. Каждый модуль оборудован 14,2-миллиметровым динамическим излучателем и может похвастаться системой подавления шумов во время телефонных разговоров.

Наушники поддерживают стандартное сенсорное управление. Время автономной работы составляет 5 часов. Зарядный футляр с портом USB-C продлевает автономность в четыре раза. Стоимость наушников составила 40 евро, но первые покупатели смогут сэкономить 10 евро.