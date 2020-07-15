Huawei может отказаться от операционной системы Android
В 2019 году после введения американских санкций компания Huawei лишилась доступа к сервисам Google Mobile Services. Практически в то же время появилась информация о том, что производитель ведёт работу над созданием собственной операционной системы HongMengOS / HarmonyOS, несмотря на то что доступа к Android он не был лишён. Сетевые информаторы быстро, но неверно сложили 2+2 и заявили, что смартфоны Huawei и Honor будут выпускаться на HongMengOS в Китае и на HarmonyOS в Европе.
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Как оказалось, новая операционная система компании Huawei была нацелена на другие устройства, среди которых в первую очередь нужно отметить умные телевизоры. Но сейчас США не стали продлевать сроки действия временных лицензий, делающих возможным сотрудничество между Huawei и американскими фирмами, и вновь появились слухи об альтернативе для Android.
В одной из новостей о выходе фирменной прошивки EMUI 11 / Magic UI 4.0 мы упоминали о том, что вместо Android 11 оболочка в качестве программной основы может получить HongMengOS 2.0 / HarmonyOS 2.0. Теперь об этом вновь начали говорить.
Анонс оболочки EMUI 11 состоится в начале осени 2020 года. Проприетарная прошивка компании Huawei будет представлена до презентации серии Huawei Mate 40, но флагманы нового поколения первыми получат свежую версию оболочки сразу из коробки. Напомним, что семейство Huawei Mate 30 – дебютные смартфоны флагманского уровня без сервисов Google.
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