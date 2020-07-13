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Китайская компания Xiaomi выпустила бета-версию оболочки MIUI 12. Очередная порция смартфонов, получивших закрытую прошивку, состоит сразу из 30 моделей. Со списком и ссылками на скачивание вы можете ознакомиться в таблице в конце текста.

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Заметим, что обновление стало доступно для 22 смартфонов, но установить его можно на 30 моделей, в связи с тем, что в разных регионах телефоны могут называть по-разному. Яркий тому пример – серия Redmi K20, которая в Европе продаётся как Xiaomi Mi 9T.

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Несмотря на то, что для всех смартфонов выпущена закрытая бета-версия от 13 июля 2020 года, некоторые устройства уже получили стабильную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 10. Посмотреть их перечень можно здесь и здесь. Кроме того, сегодня, 13 июля было объявлено о выходе стабильной европейской версии MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro. Об этом можно прочитать тут.