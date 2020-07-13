30 смартфонов Xiaomi получили закрытую версию MIUI 12 на Android 10 от 13 июля 2020 года
Китайская компания Xiaomi выпустила бета-версию оболочки MIUI 12. Очередная порция смартфонов, получивших закрытую прошивку, состоит сразу из 30 моделей. Со списком и ссылками на скачивание вы можете ознакомиться в таблице в конце текста.
реклама
Заметим, что обновление стало доступно для 22 смартфонов, но установить его можно на 30 моделей, в связи с тем, что в разных регионах телефоны могут называть по-разному. Яркий тому пример – серия Redmi K20, которая в Европе продаётся как Xiaomi Mi 9T.
Несмотря на то, что для всех смартфонов выпущена закрытая бета-версия от 13 июля 2020 года, некоторые устройства уже получили стабильную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 10. Посмотреть их перечень можно здесь и здесь. Кроме того, сегодня, 13 июля было объявлено о выходе стабильной европейской версии MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro. Об этом можно прочитать тут.
|
Скачать прошивку MIUI 12 China Beta ROM от 13 июля 2020 года
|
№
|
Название смартфона
|
Год выхода
|
Скачать прошивку
|
1
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
2
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
3
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
4
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
5
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
6
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
7
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
8
|
Redmi K20
|
2019
|
9
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
11
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
12
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
13
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
14
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
15
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
16
|
Redmi Note 8
|
2019
|
17
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
18
|
Redmi Note 7
|
2019
|
19
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
20
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
21
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
22
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
|
23
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
24
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
25
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
26
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
27
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
28
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
29
|
POCO X2
|
2020
|
30
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила