Три дешёвых смартфона Xiaomi 2020 года получили стабильную версию прошивки MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для трёх смартфонов. Увы, речь идёт о прошивке для китайского рынка. В этой заметке вы сможете скачать архив для установки обновления через Recovery.
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MIUI 12 China Stable доступна для Redmi K30i, Redmi 10X 4G и Redmi Note 9. Все три смартфона были анонсированы весной нынешнего года, а первые две являются эксклюзивом китайского рынка.
Xiaomi Redmi Note 9 оборудован процессором Helio G85 в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64/128 ГБ соответственно. Аккумулятор имеет ёмкость 5020 мАч и поддерживает 18-ваттной проводную подзарядку.
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Дисплей характеризуется форматом FHD+ и диагональю 6,53 дюйма. В небольшом отверстии установлена 13-мегапиксельная лицевая селфи-камера. Дактилоскопический сенсор для сканирования отпечатков располагается на тыльной стороне. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также отметим отдельный слот под карту памяти, разъём под наушники и чип NFC.
Xiaomi Redmi 10X 4G имеет лишь несколько отличий. Во-первых, модель не несёт на борту чипа NFC. Во-вторых, объём оперативной памяти составляет в зависимости от модификации 4 ГБ или 6 ГБ. В-третьих, в обоих случаях предусмотрено по 128 ГБ ПЗУ.
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Xiaomi Redmi K30i – это один из самых доступных смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Он оснащён 6 ГБ ОЗУ в паре с накопителем на 128 ГБ, а стоимость в Китае составляет приблизительно 265 долларов.
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Модель оборудована 7-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 765G с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Ёмкость встроенного накопителя составляет 4800 мАч, а мощность проводной подзарядки – 30 Вт.
Основная камера в Redmi K30i такая же, как и у двух предыдущих моделей, в то время как разрешение сдвоенного селфи-модуля составляет 20 Мп + 2 Мп. Экран FHD+ имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, поддерживает стандарт HDR10 и частоту обновления 120 Гц.
|
Скачать стабильную прошивку MIUI 12
|
№
|
Смартфон
|
Версия Android
|
Номер прошивки
|
Скачать
|
1
|
Redmi K30i
|
Android 10
|
MIUI 12.0.3.0.QGICMXM
|
2
|
Redmi Note 9
|
Android 10
|
MIUI 12.0.1.0.QJOCNXM
|
3
|
Redmi 10X 4G
|
Android 10
|
MIUI 12.0.1.0.QJOCNXM
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