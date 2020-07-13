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Китайская компания Xiaomi официально заявила несколько дней назад, что пять её смартфонов уже получили программное обеспечение MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 на международном рынке. Так, глобальная версия оболочки пришла на Redmi K20, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Сегодня производитель официально заявил, что последняя модель уже получила стабильную европейскую версию прошивки MIUI 12.

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Новая версия проприетарной надстройки проходит под номером MIUI 12.0.1.0.QFKEUXM. Для пользователей, в смартфонах которых установлена бета-версия программного обеспечения MIUI 12, апдейт приходит «по воздуху» и имеет размер около 1,1 ГБ. Как всегда, для любителей ручной установки ПО предусмотрена возможность скачать все необходимые файлы. Размер архива для установки через режим Recovery составляет 2,4 ГБ. Для установки обновления через Mi Flash Tool в режиме Fastboot с помощью ПК нужно загрузить файл «весом» около 2,9 ГБ. Для этого нажмите здесь или здесь соответственно. Скачивание начнётся автоматически.

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Как всегда, перед установкой обновления, несмотря на то что мы имеем дело со стабильной версией прошивки, стоит позаботиться о создании резервной копии данных. Заметим, что вручную обновить систему можно и в смартфоне Redmi K20 Pro. Это азиатская версия модели Xiaomi Mi 9T Pro. В зависимости от конкретной страны она может нести на борту больше оперативной/постоянной памяти и не иметь чипа NFC. Но вот «по воздуху» апдейт доступен исключительно для европейского варианта. В то же время Redmi K20 Pro уже получил глобальную версию прошивки MIUI 12.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro в своё время был одним из самых дорогих смартфонов китайской компании в Европе. В зависимости от модификации его цена составила от 399 евро до 449 евро. Для сравнения, нынешний самый дорогой флагман производителя в лице Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти оценивается в 999 евро.

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Версия Pro вышла спустя более чем два месяца с момента релиза стандартного издания. Но между смартфонами есть много общего. Например, они имеют по 6 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ или 64 ГБ, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Камеры также идентичные. Основная имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, лазерную автофокусировку и поддержку съёмки роликов в 4K Ultra HD при 60 к/сек. 20-мегапиксельная моторизированная фронталка располагается внутри корпуса и выдвигается при необходимости сделать селфи либо разблокировать смартфон сканированием лица.

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Активная матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей имеет интегрированный биометрический сканер, поддерживает стандарт HDR10, а разрешение соответствует формату Full HD+ при соотношении сторон 19,5 к 9. Диагональ составляет 6,39 дюйма. Из общего отметим разъём для наушников, порт USB-C, модуль NFC, а также адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

Главное отличие между смартфонами – процессор. В Xiaomi Mi 9T Pro используется флагманская 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 855 с графикой Adreno 640. Эта однокристальная система даже сейчас может дать фору многим чипсетам. Также стоит отметить поддержку 27-ваттной проводной зарядки по технологии Qualcomm Quick Charge 4+.