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Компания Xiaomi активно обновляет свои смартфоны до свежей версии фирменного программного обеспечения MIUI 12. Сейчас MIUI 12 уже можно установить на дюжину моделей производителя из Поднебесной. Да, стабильная версия прошивки в Китае была выпущена более чем для 12 смартфонов, но для части из них она пока что доступна только в качества OTA-обновления. В этой же заметке мы говорим о телефонах, на которые можно установить MIUI 12 через Recovery или в режиме Fastboot.

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Таких моделей насчитывается 12. Все они вышли в нынешнем году либо в прошлом. В первом случае это всё семейство Xiaomi Mi 10, а во втором – серии Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi K30. Для одних моделей доступна только китайская версия программного обеспечения, в то время как для других уже есть глобальная и европейская сборки.

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Все ссылки на скачивание прошивки для того или иного смартфона вы найдёте в таблице ниже. Отметим, что Redmi K30 4G продаётся в Индии как POCO X2, а Redmi K30 Pro за пределами Китая известен как POCO F2 Pro. Поэтому при желании можно установить MIUI 12 Stable, предназначенную для Redmi K30 4G и Redmi K30 Pro, на модели POCO X2 и POCO F2 Pro соответственно.

Кроме того, прошивка на Xiaomi Mi 10 Youth должна подойти для Xiaomi Mi 10 Lite, поскольку разница между двумя устройствами заключается только в камере. Но важно помнить, что во всех трёх случаях речь идёт о китайской версии программного обеспечения. Наконец, перед установкой апдейта рекомендуется сделать резервную копию данных или скопировать всю информацию на внешний накопитель.