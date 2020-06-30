Стабильную версию MIUI 12 уже можно скачать на 12 смартфонов Xiaomi [список и ссылки]
Компания Xiaomi активно обновляет свои смартфоны до свежей версии фирменного программного обеспечения MIUI 12. Сейчас MIUI 12 уже можно установить на дюжину моделей производителя из Поднебесной. Да, стабильная версия прошивки в Китае была выпущена более чем для 12 смартфонов, но для части из них она пока что доступна только в качества OTA-обновления. В этой же заметке мы говорим о телефонах, на которые можно установить MIUI 12 через Recovery или в режиме Fastboot.
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Таких моделей насчитывается 12. Все они вышли в нынешнем году либо в прошлом. В первом случае это всё семейство Xiaomi Mi 10, а во втором – серии Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi K30. Для одних моделей доступна только китайская версия программного обеспечения, в то время как для других уже есть глобальная и европейская сборки.
Все ссылки на скачивание прошивки для того или иного смартфона вы найдёте в таблице ниже. Отметим, что Redmi K30 4G продаётся в Индии как POCO X2, а Redmi K30 Pro за пределами Китая известен как POCO F2 Pro. Поэтому при желании можно установить MIUI 12 Stable, предназначенную для Redmi K30 4G и Redmi K30 Pro, на модели POCO X2 и POCO F2 Pro соответственно.
Кроме того, прошивка на Xiaomi Mi 10 Youth должна подойти для Xiaomi Mi 10 Lite, поскольку разница между двумя устройствами заключается только в камере. Но важно помнить, что во всех трёх случаях речь идёт о китайской версии программного обеспечения. Наконец, перед установкой апдейта рекомендуется сделать резервную копию данных или скопировать всю информацию на внешний накопитель.
|
Скачать стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
|
#
|
Версия
|
Регион
|
Скачать
|
Recovery ROM
|
Fastboot ROM
|
1
|
Xiaomi Mi 9
|
MIUI 12.0.1.0.QFACNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.2.0.QFACNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QFAEUXM
|
Европа
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QFAMIXM
|
Мир
|
-
|
2
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
MIUI 12.0.1.0.QFCNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.2.0.QFCNXM
|
Китай
|
-
|
3
|
Xiaomi Mi 9T
|
MIUI 12.0.1.0.QFJMIXM
|
Мир
|
-
|
4
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
MIUI 12.0.1.0.QFKEUXM
|
Европа
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QFKMIXM
|
Мир
|
-
|
5
|
Xiaomi Mi 10
|
MIUI 12.0.1.0.QJBCNXM
|
Китай
|
6
|
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
|
MIUI 12.0.3.0.QJVCNXM
|
Китай
|
7
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
MIUI 12.0.1.0.QJACNXM
|
Китай
|
MIUI 12.0.2.0.QJACNXM
|
Китай
|
-
|
8
|
Redmi K20
|
MIUI 12.0.2.0.QFJCNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.3.0.QFJCNXM
|
Китай
|
MIUI 12.0.1.0.QFJMIXM
|
Мир
|
-
|
9
|
Redmi K20 Pro
|
MIUI 12.0.1.0.QFKCNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.2.0.QFKCNXM
|
Китай
|
MIUI 12.0.1.0.QFKMIXM
|
Мир
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QFKEUXM
|
Европа
|
-
|
10
|
Redmi K30 4G
|
MIUI 12.0.2.0.QGHCNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QGHCNXM
|
Китай
|
11
|
Redmi K30 5G
|
MIUI 12.0.1.0.QGICNXM
|
Китай
|
-
|
MIUI 12.0.1.0.QGICNXM
|
Китай
|
-
|
12
|
Redmi K30 Pro 5G
|
MIUI 12.0.1.0.QJKCNXM
|
Китай
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