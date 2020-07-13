Xiaomi Redmi Note 8 Pro сильно подешевел – NFC, 64-Мп камера, аккумулятор на 4500 мАч, Helio G90T и официальная гарантия по самой низкой цене в России
Xiaomi Redmi Note 8 Pro с выходом моделей нового поколения своей актуальности не потерял с точки зрения предлагаемого аппаратного обеспечения, а вот стоимость смартфона китайская компания решила поднять. 17 октября 2019 года девайс поступил в продажу в России по рекомендованной цене 17 990 рублей за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой памяти.
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После анонса смартфона нового поколения стоимость Redmi Note 8 Pro выросла до 18 990 рублей. Но сейчас модель можно купить лишь за 13 990 рублей. С 13 по 15 июля 2020 года в русском AliExpress Tmall стоимость устройства будет снижена с 18 990 рублей до 15 490 рублей, а промокод GIANT1500 позволит сэкономить ещё 1500 рублей. Акция начинается в 10:00 по Московскому времени.
Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день 13 990 рублей – самая низкая цена за версию с 64 ГБ постоянной памяти по всей России. На «сером» рынке данная модификация стоит как минимум на 500 рублей дороже. Что касается официальной стоимости, то она в некоторых магазинах снижена до 17 490 рублей. В частности, в «Связной» и МТС.
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro – самый продаваемый умный телефон производителя из Пекина за последние полтора года и наиболее популярное решение в России в первой половине текущего года. Модель оборудована 12-нанометровым чипсетом Helio G90T от MediaTek. Однокристальная система получила ядра Cortex-A55 с частотой 2 ГГц и Cortex-A75 с частотой 2,05 ГГц, а за графику ответственность несёт Mali-G76 MC4.
В смартфоне установлена панель IPS с поддержкой стандарта HDR, яркостью 500 нит и каплевидным вырезом под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение Full HD+. Биометрический сенсор установлен на тыльной панели. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мА*ч, а быстрая подзарядка имеет мощность 18 Вт.
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro – первый представитель линейки, оборудованный чипом NFC, а также дебютная модель на рынке в целом, которая может похвастаться 64-мегапиксельной камерой. Помимо сенсора с рекордным на момент анонса разрешением в устройстве также есть две матрицы на 2 Мп и 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.
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В большинстве стран модель пока ещё трудится на Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 11, но уже вышла глобальная версия MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Из прочего стоит отметить пластиковую рамку, стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади, а также USB-C, Bluetooth, Mini-Jack и поддержку стандарта Wi-Fi 5.
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