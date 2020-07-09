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Вслед за Samsung Galaxy Note 10, который вчера стоил 59 990 рублей, а уже сегодня подешевел до 44 990 рублей, в цене потеряла и версия Plus. Причём самый укомплектованный флагман 2019 года производителя из Южной Кореи с начала продаж подешевел ещё сильнее, чем стандартное издание, потерявшее в цене 42 000 рублей с момента поступления в розницу.

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Смартфон появился в продаже в конце лета минувшего года по рекомендованной цене 99 990 рублей. Сейчас стоимость снизилась сразу на 45 000 рублей и составила 54 990 рублей. Акционное предложение действует на данный момент ещё не во всех магазинах. В МТС цена Samsung Galaxy Note 10+ снижена до 74 990 рублей и промо-код HOME48 позволяет сэкономить ещё 20 000 рублей. В «М.Видео» нужно нажать ползунок «Требую скидку -20 000», а в «Эльдорадо» придётся сдать единицу техники по программе «Утилизация». Выбрать устройство можно будет после добавления смартфона в корзину. В «Технопарк» ничего делать не надо.

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Другие магазины пока что не спешат снижать стоимость флагмана 2019 года до 54 990 рублей. Например, в «Ситилинк» цена составляет 79 990 рублей, а владельцы клубной карты могут сэкономить ещё 10 000 рублей. Официальный магазин Samsung и вовсе продаёт модель за 89 990 рублей, но, справедливости ради, промо-код LETO2020 позволяет сэкономить 20 000 рублей.

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Напомним, что Samsung Galaxy Note 10+ – это самый продвинутый флагман семейства 10-го поколения, в которое также входят стандартное издание и версия Lite. Фаблет оборудован Dynamic AMOLED дисплеем, который имеет разрешение 1440 х 3040 точек. В основе лежит фирменная матрица с маркетинговым названием Infinity-O. В этой панели вверху есть круглое отверстие под 10-мегапиксельную камеру для селфи.

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Дисплей в смартфоне окружён тонкими экранными рамками, поддерживает HDR10+, а его диагональ составляет 6,8 дюйма. Спереди и на тыльной стороне флагмана расположилось стекло Gorilla Glass 6, а каркас корпуса изготовлен из алюминия. Модель сохранила отверстие под умный стилус S Pen, который имеет адаптер Bluetooth, акселерометр и гироскоп.

Российский вариант Samsung Galaxy Note 10+, как и все остальные флагманы компании, кроме Galaxy S10 Lite, оборудован фирменной однокристальной системой. В данном случае это 7-нанометровая Exynos 9825, созданная эксклюзивно для двух флагманов 10-й серии. В ней используется октет ядер во главе с кастомными решениями Mongoose M4 с частотой 2,73 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G76 MP12.

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За 54 990 рублей смартфон предлагает 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. В России официально продаётся и версия с 512 ГБ, но на неё скидка не распространяется. Ранее цена топовой модификации опускалась со 109 990 рублей даже до 73 000 рублей на «сером» рынке, но сейчас вернулась на уровень старта продаж.

Основная камера по сравнению со стандартным издание отличается лишь наличием сенсора ToF 3D на 0,3 Мп. Разрешение главного, широкоугольного и телефотомодуля составляет 12 Мп, 16 Мп и 12 Мп соответственно. Есть возможность снимать ролики в 4K UHD при 60 к/сек, вести замедленную съёмку с частотой до 960 к/сек, оптическая стабилизация изображения и 2-кратный зум.

В Samsung Galaxy Note 10+ используется аккумулятор на 4300 мАч с беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Также заявлена проводная 45-ваттная подзарядка. На борту есть стереодинамики, NFC, биометрический сенсор под экраном, USB-C и Wi-Fi 6. Также отметим защиту от воды по стандарту IP68 и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.1. 3,5-миллиметровый выход под проводные наушники отсутствует.