Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google Pixel 3 XL подешевел на 46 000 рублей – Snapdragon 845, стоковая ОС Android 10, экран Quad HD+ P-OLED, NFC и качественная камера по лучшей цене

для раздела Блоги
+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этом году компания Google может отказаться от выпуска флагманских смартфонов, а грядущие новинки Pixel 5 и Pixel 5 XL окажутся представителями среднего класса. На этом фоне модели прошлых поколений становятся как никогда актуальными. Сюда входит и флагман двухлетней давности Google Pixel 3 XL.

реклама

Анонс смартфона состоялся 9 октября 2018 года, а спустя полторы недели он поступил в продажу в ограниченном количестве стран. В России модель официально не продаётся сейчас и не продавалась тогда. Стоимость «серой» версии составила 75 000 рублей или 85 000 рублей в зависимости от комплектации. Флагманское железо 2018 года ещё способно обеспечить высокий уровень производительности, а цена упала более чем на 45 000 рублей с начала продаж.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Google Pixel 3 XL доступен в двух модификациях. В начальной модель оборудована накопителем вместимостью 64 ГБ, а в топовой – ёмкость хранилища составляет 128 ГБ. Вне зависимости от конфигурации на борту предусмотрено 4 ГБ оперативки. Согласно «Яндекс.Маркет», версию со 128 ГБ постоянной памяти можно купить в семи магазинах по цене от 38 990 рублей. Модель с 64 ГБ постоянной памяти под капотом обойдётся минимум в 35 500 рублей.

реклама

Во флагмане 2018 года установлен мобильный процессор Snapdragon 845. Чип изготовлен по нормам 10-нанометрового технологического процесса и включает графику Adreno 630. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3430 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой и беспроводной подзарядкой по стандарту Qi. Как вы поняли, корпус изготовлен из стекла, а если быть точнее, то обе панели оформлены решением Gorilla Glass пятого поколения. Производителем обеспечена защита от воды по стандарту IP68.

Google долгое время проводила политику с акцентом на то, что одна камера способна справиться с любыми задачами, хотя уже через года компания добавила телефотомодуль в смартфоны 4-го поколения. Разрешение основной камеры в Pixel 3 XL составило 12,2 Мп. Для неё выбрали флагманский сенсор с размером пикселя 1,4 мкм оптического формата 1/2,55 дюйма. Модуль имеет оптическую стабилизацию и фазовую автофокусировку, а его разрешения достаточно для того, чтобы снимать ролики в 4K Ultra HD. Но главной фишкой стало программное обеспечение.

реклама

А вот фронтальная камера оказалась сдвоенной. Компанию главному сенсору на 8 Мп составил такой же датчик изображения, но дополненный 19-мм оптикой вместо 28-мм. Ультраширокоугольная камера при этом не может похвастаться автофокусировкой.

реклама

Лицевая камера установлена в большом вырезе, который является наиболее спорным элементом всего смартфона. Судя по всему, его размеры, как и ширина отступа внизу фронтальной панели, были обусловлены необходимостью расположения спереди стереофонических динамиков. Сканер отпечатков пальцев обосновался на узнаваемой двухчастной тыльной панели. Отметим, что уже через год Google отказалась и от сдвоенной фронтальной камеры, и от выреза, и от фронтальных стереодинамиков, и от фирменного исполнения задника, и даже от биометрического сенсора, заменив его системой распознавания лиц.

Дисплей в Pixel 3 XL построен на базе матрицы на органических светодиодах с пластиковой подложкой. Она имеет разрешение 1440 х 2960 точек, соответствующее формату Quad HD+, диагональ 6,3 дюйма и поддержку стандарта HDR10. Из коробки смартфон первым на рынке получил Android 9.0 Pie. Сейчас модель работает на операционной системе Android 10, а уже в начале сентября она будет обновлена до версии Android 11. Из остальных параметров флагмана 2018 года отметим чип NFC, Bluetooth 5, USB-C и Wi-Fi 5. Разъём под наушники и слота для карты microSD в смартфоне не оказалось.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
148
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
28
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
97
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
118

Интересные материалы

В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 21
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 97
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 118
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 148

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начала распространение стабильной версии MIUI 12 на ещё не вышедшей Android 11
15
Стали известны цены, технические характеристики и сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
42
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
13
Google Pixel 4 подешевел на 375 долларов – Snapdragon 855, NFC, стоковая ОС Android, регулярные обновления и одна из лучших камер на рынке по самой низкой цене
8
Цена Samsung Galaxy Note 10 упала на 27 000 рублей – Exynos 9825, экран OLED, NFC, защита IP68 и 256 ГБ памяти
7
Новые слухи раскрыли характеристики видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3070
19
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
158
Флагманы OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS 10
+
Неопытные пользователи получили возможность простого и быстрого разгона процессоров AMD Ryzen
19
Huawei Mate 30 Pro подешевел на 20 000 рублей – Kirin 990, Quad-камера, Android 10 и «экран-водопад» по самой низкой цене с начала продаж
+
Три дешёвых смартфона Xiaomi 2020 года получили стабильную версию прошивки MIUI 12
+
Huawei назвала смартфоны, которые первыми получат прошивку EMUI 11
+
Выбираем лучший игровой 8-ядерный процессоров 2020 года – Ryzen 7 3800XT против Core i7-10700K от экспертов Нardwaretimes
38
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадью 627 мм² и современный 8-нм техпроцесс
24
Выясняем оптималный объём оперативной памяти для современной системы в новом тесте от Linus Tech Tips
46
Легендарный фаблет Xiaomi 2018 года получит глобальную прошивку MIUI 12 в этом месяце
2
HUAWEI существенно пересмотрела список смартфонов, которые получат EMUI 11 на Android 11 в 2021 году
7
AMD сообщает о превосходной производительности процессоров Zen3 и их скором релизе
110
GTA 6 будет VR-игрой – обнаружена новая информация от партнёров Rockstar Games
11
Вышла новая версия взлома PlayStation 4, которая делает доступной значительную часть игр из библиотеки приставки
22

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
148
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
123
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
43
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
11
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
13
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
10
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
7
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
3
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
5

Сейчас обсуждают

Андрей Смагин
10:49
Главными аргументами "за" и "против" являются только цена, если бюджет ну очень сильно ограничен и характеристики самих планок на частотах выше 3600. Там переплата за 32гб с частотами выше начинает вз...
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Игорь Стратиенко
10:49
Основную выгоду, подозреваю, дала замена крышки с никелированной на "голую". Что же касаемо "бескислородной меди" то это самая обыкновенная электротехническая медь из которой делают все провода, конта...
Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволило значительно снизить температуру процессора
Eisbrecher
10:45
Спасибо за контент, колоссальная работа! Пара опечаток: Система не 1151, а 1155 (в самом начале). И ближе к концу - "GeForce GTX 680 Ultra" - нолик упущен. Поправьте, пожалуйста :)
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
ibulletproof
10:45
Ничего не изменилось, все такое же унылое управление персонажем, такая же унылая боевка, какая то странная система уклонения в виде скольжения, опять эта тупая фиксация персонажа на цели и вытекающая ...
В Сеть утекла ещё одна запись игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla
Рустам Сапралиев
10:44
Можно вполне сидеть на 16 Гб без дискомфорта. Эта была единственная игра, которой в 4К не хватало 24 Гб оперативки. Но память сейчас копеечная в отличии от видеокарт и процессоров, можно раскошелиться...
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
D3m0n
10:42
Я на авито и нашёл, правда без гарантии, но всё в отличном состоянии. Для пенсионеров опять можно на лет 5 забыть об обновлении компа. Осталось оперативку так же с рук найти.
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
Кравченко Володимир
10:42
Вот вам гайд как стать экспертом: 627мм делим на 12нм=68.8мм на 1нм 68.8мм на 8нм = 502мм 627мм/502мм= 1.25(25%) Примерно +5% производительности за счёт смены архитектуры и вуаля - я эксперт и вы тепе...
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадью 627 мм² и современный 8-нм техпроцесс
Tyconcat
10:37
вырвано из контекста. сожрала и нужно 2 разные вещи. например для вегаса можно пихнуть сколько угодно памяти - и он её сожрёт. однако тотальное количество сидят на 16 гигах без дискомфорта.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
D3m0n
10:35
Опелировать - ездить на опеле.
Для переписи населения в 2021 году будут использовать 360 000 планшетов отечественного производства
Kopcheniy
10:34
Еще какой, если учесть, что нынешние процессоры красных совместимы уже с DDR4-3200, а у текущих синих, которые ниже i7, сохранили ту же DDR4-2666
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем