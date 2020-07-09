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В этом году компания Google может отказаться от выпуска флагманских смартфонов, а грядущие новинки Pixel 5 и Pixel 5 XL окажутся представителями среднего класса. На этом фоне модели прошлых поколений становятся как никогда актуальными. Сюда входит и флагман двухлетней давности Google Pixel 3 XL.

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Анонс смартфона состоялся 9 октября 2018 года, а спустя полторы недели он поступил в продажу в ограниченном количестве стран. В России модель официально не продаётся сейчас и не продавалась тогда. Стоимость «серой» версии составила 75 000 рублей или 85 000 рублей в зависимости от комплектации. Флагманское железо 2018 года ещё способно обеспечить высокий уровень производительности, а цена упала более чем на 45 000 рублей с начала продаж.

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Google Pixel 3 XL доступен в двух модификациях. В начальной модель оборудована накопителем вместимостью 64 ГБ, а в топовой – ёмкость хранилища составляет 128 ГБ. Вне зависимости от конфигурации на борту предусмотрено 4 ГБ оперативки. Согласно «Яндекс.Маркет», версию со 128 ГБ постоянной памяти можно купить в семи магазинах по цене от 38 990 рублей. Модель с 64 ГБ постоянной памяти под капотом обойдётся минимум в 35 500 рублей.

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Во флагмане 2018 года установлен мобильный процессор Snapdragon 845. Чип изготовлен по нормам 10-нанометрового технологического процесса и включает графику Adreno 630. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3430 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой и беспроводной подзарядкой по стандарту Qi. Как вы поняли, корпус изготовлен из стекла, а если быть точнее, то обе панели оформлены решением Gorilla Glass пятого поколения. Производителем обеспечена защита от воды по стандарту IP68.



Google долгое время проводила политику с акцентом на то, что одна камера способна справиться с любыми задачами, хотя уже через года компания добавила телефотомодуль в смартфоны 4-го поколения. Разрешение основной камеры в Pixel 3 XL составило 12,2 Мп. Для неё выбрали флагманский сенсор с размером пикселя 1,4 мкм оптического формата 1/2,55 дюйма. Модуль имеет оптическую стабилизацию и фазовую автофокусировку, а его разрешения достаточно для того, чтобы снимать ролики в 4K Ultra HD. Но главной фишкой стало программное обеспечение.

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А вот фронтальная камера оказалась сдвоенной. Компанию главному сенсору на 8 Мп составил такой же датчик изображения, но дополненный 19-мм оптикой вместо 28-мм. Ультраширокоугольная камера при этом не может похвастаться автофокусировкой.

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Лицевая камера установлена в большом вырезе, который является наиболее спорным элементом всего смартфона. Судя по всему, его размеры, как и ширина отступа внизу фронтальной панели, были обусловлены необходимостью расположения спереди стереофонических динамиков. Сканер отпечатков пальцев обосновался на узнаваемой двухчастной тыльной панели. Отметим, что уже через год Google отказалась и от сдвоенной фронтальной камеры, и от выреза, и от фронтальных стереодинамиков, и от фирменного исполнения задника, и даже от биометрического сенсора, заменив его системой распознавания лиц.

Дисплей в Pixel 3 XL построен на базе матрицы на органических светодиодах с пластиковой подложкой. Она имеет разрешение 1440 х 2960 точек, соответствующее формату Quad HD+, диагональ 6,3 дюйма и поддержку стандарта HDR10. Из коробки смартфон первым на рынке получил Android 9.0 Pie. Сейчас модель работает на операционной системе Android 10, а уже в начале сентября она будет обновлена до версии Android 11. Из остальных параметров флагмана 2018 года отметим чип NFC, Bluetooth 5, USB-C и Wi-Fi 5. Разъём под наушники и слота для карты microSD в смартфоне не оказалось.