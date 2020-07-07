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В этом полугодии компания Xiaomi может представить ещё один флагманский смартфон. Ранее ходили слухи о модели Mi 10 Pro+ на Snapdragon 865+ с 12-кратным оптическим зумом. Сейчас появилась информации о смартфоне с кодовым именем Xiaomi Mi 10 Venti. Его коммерческое название пока что не уточняется.

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Возможная новинка получит 120-Гц дисплей формата 3K на базе матрицы AMOLED. Пока что ни один смартфон компании не может похвастаться такой панелью. Например, в Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro используются активные матрицы на органических светодиодах, но с частотой 90 Гц, а во всём семействе Redmi K30 применяются 120-Гц дисплеи, однако они построены на жидкокристаллических панелях.

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Для рынка в целом OLED-дисплеи с разрешением Quad HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц уже не являются чем-то новым. Такие экраны установлены в Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, их модификациях с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, OPPO Find X2 Pro, Find X2 и в OnePlus 8 Pro.

Возвращаясь к Xiaomi Mi 10 Venti, отметим, что грядущей новинке приписывают 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц. Также флагман станет первым или одним из первых смартфонов китайской компании с программным обеспечением MIUI 12 из коробки.

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Цена модели пока что не уточняется, но она должна быть выше стоимости Xiaomi Mi 10 Pro на Snapdragon 865. Февральский флагман в Китае представлен модификациями с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256/512 ГБ, а цена составляет от 710 долларов до 850 долларов.