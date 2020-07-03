Китайский технологический гигант Xiaomi активно обновляет смартфоны до MIUI 12. Это касается как китайского региона, где апдейт вышел более чем для дюжины моделей, так и международного рынка, на котором стабильная версия уже доступна для шести умных телефонов.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

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Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi MIX 2 – три смартфона 2017 года выпуска, которые получат MIUI 12 рано или поздно, но она будет основана на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Об этом компания заявила ещё весной, когда анонсировала прошивку. Причём глобальная версия Mi 6 и вовсе может остаться на MIUI 11. Сейчас стало известно, что ещё и пять относительно новых телефонов получат глобальную версию MIUI 12, но на ОС Android 9.0 Pie вместо Android 10.

Что интересно, в этот список входит флагман 2019 года Xiaomi Mi MIX 3 5G, который на старте продаж в Европе был оценён в 600/700 евро в зависимости от комплектации. Он оснащён процессором Snapdragon 855, работающим в связке с модемной платой Snapdragon X50 для поддержки мобильных сетей пятого поколения.

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В смартфоне установлены основная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп, фронталка с модулями на 24 Мп и 2 Мп, Super AMOLED панель формата FHD+ с диагональю 6,39 дюйма и аккумулятор ёмкостью 3800 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Занятно, что китайская версия Mi MIX 3 без поддержки 5G, которая оборудована чипсетом Snapdragon 845, останется без MIUI 12, но получит Android 10.