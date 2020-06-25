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Китайская компания Xiaomi практически для всех своих смартфонов выпускает программное обеспечение MIUI 12 Beta. Исключениями являются несколько моделей 2018 и 2017 годов выпуска. Redmi Note 7 стабильно получает по 2-3 закрытых бета-версии MIUI 12, поэтому желающие уже давно могут опробовать новые функции свежей оболочки. Но сейчас стало известно, что хит продаж 2019 года обзавёлся MIUI 11 на базе операционной системы Android 10.

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Обновление приходит «по воздуху» и имеет номер MIUI V11.02.0.QFGCNXM. Сразу отметим, что речь идёт о стабильной версии прошивки, однако, для китайского варианта Xiaomi Redmi Note 7. Таким образом, в Поднебесной операционная система Android 10 уже вышла для всех смартфонов 7-й серии Redmi и Redmi Note, включая 70-долларовую модель Redmi 7A. Теперь ждём, когда апдейт станет доступен пользователям за пределами Китая.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 7 был представлен в первых числах января 2019 года и является первым телефоном, выпущенным под независимым брендом Redmi. Это также дебютное решение компании, в котором установлена 48-мегапиксельная камера. Правда, в некоторых регионах есть версия с сенсором на 12 Мп. Разрешение фронталки составляет 13 Мп.

Аппаратная платформа смартфона построена вокруг культового 14-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. В зависимости от конфигурации и региона продаж модель может нести на борту от 3 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем вместимостью от 32 ГБ до 128 ГБ.

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В рамках рекламной кампании производитель акцентировал внимание на прочности смартфона. Redmi Note 7 кидали на асфальт, использовали в качестве разделочной доски и разбивали им арбузы. Модель имеет пластиковый каркас, защиту от брызг и стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади. На лицевой стороне установлен дисплей IPS формата Full HD+ с каплевидным вырезом и размером 6,3 дюйма по диагонали. Сзади располагается биометрический сенсор для считывания отпечатков пальцев.

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Ёмкость несъёмной батареи составляет 4000 мАч. Аккумулятор поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт по технологии Qualcomm Quick Charge 4. Прочие характеристики Xiaomi Redmi Note 7 включают разъём для наушников, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, ИК-порт и радио. Чип NFC отсутствует. Он появился спустя более чем полгода в Redmi Note 8T. Модель седьмого поколения поступила в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Сейчас стоимость смартфона в Китае на AliExpress стартует с отметки около 145 долларов за модификацию 3 ГБ + 32 ГБ.