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Самым продаваемым в мире смартфоном 2020 года является iPhone 11, который был презентован компанией Apple в начале прошлой осени. Модель в сентябре начала продаваться в России в трёх модификациях памяти. Рекомендованная цена в зависимости от объёма встроенного постоянного запоминающего устройства составила 59 990-73 990 рублей. Редко бывает, когда официальная стоимость опускается ниже цены «серого» смартфона. Но сейчас в магазине «МегаФон» на AliExpress наблюдается именно такая ситуация.

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В топовой конфигурации iPhone 11 оснащён 256 ГБ пользовательской памяти. На старте продаж модель оценивалась в 73 990 рублей. Сейчас в России, согласно «Яндекс.Маркет», устройство можно купить по цене от 67 000 рублей. Однако, в период с 3 по 10 июля 2020 года в магазине «МегаФон» на AliExpress флагман 2019 года выпуска обойдётся в 63 490 рублей.

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В базовой и продвинутой конфигурациях модель тоже можно будет купить по скидке. Если на старте продаж стоимость версии с 64 ГБ внутренней памяти составляла 59 990 рублей, то до 10 июля она будет снижена на 6000 рублей. Комплектация с накопителем объёмом 128 ГБ обойдётся в 56 990 рублей вместо 64 990 рублей. Для получения скидки нужно воспользоваться промо-кодами 3000LETO, 4000LETO и 6000LETO в зависимости от модели. Какой именно код нужно вводить, указано на изображениях ниже.

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Напомним, что Apple iPhone 11 оборудован новым 7-нанометровой платформой A13 Bionic. Чипсет работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от вместимости флэш-модуля. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 3110 мАч и поддерживает проводную/беспроводную зарядку.

В смартфоне установлен 6,1-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 828 х 1792 точки и большим вырезом. В нём помимо динамика и камеры для селфи на 12 Мп обосновались сенсоры системы Face ID для распознавания лица пользователя путём 3D-сканирования.

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iPhone 11 – первый смартфон компании, который может похвастаться широкоугольным модулем. Он имеет разрешение 12 Мп и светосилу f/2,4. Главный модуль оборудован сенсором на 12 Мп оптического формата 1/2,55 дюйма и объективом с диафрагмой f/1,8. Производителем заявлена оптическая стабилизация и запись видео в 4K UHD с частотой от 24 FPS до 60 FPS. К слову, фронтальная камера тоже в силах снимать ролики такими параметрами.

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В смартфоне есть стереодинамики, чип NFC и операционная система iOS 13.5. Осенью флагман будет обновлён до iOS 14. Также отметим корпус с защитой от воды по стандарту IP 68 и отсутствие разъёма для подключения проводных наушников.