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Xiaomi официально анонсировала выход стабильной глобальной версии MIUI 12 для пяти смартфонов

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23 июня мы писали о том, что Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro получили стабильную глобальную версию программного обеспечения MIUI 12. Спустя день стало известно, что новая прошивка вышла на Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T. В обоих случаях об этом начали сообщать владельцы смартфонов. А сегодня китайская компания в социальной сети Twitter официально анонсировала старт распространения апдейта для всех пяти упомянутых выше устройств.

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Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 9T, Redmi K20 и Redmi K20 Pro являются практически идентичными смартфонами. Все они имеют тыльную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп, 20-мегапиксельную выдвижную фронталку и Super AMOLED дисплей диагональю 6,39 дюйма с интегрированным дактилоскопическим сканером. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч.

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Обычные модели поддерживают 18-ваттную проводную зарядку, а её мощность в версиях Pro составляет 27 Вт. Из общего отметим чип NFC, гнездо под гарнитуру, Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Главное же отличие между смартфонами – мобильный процессор. В Redmi K20 Pro и Mi 9T Pro используется флагманский 7-нанометровый чип Snapdragon 855, тогда как Mi 9T и Redmi K20 достался чипсет среднего уровня Snapdragon 730, выполненный по 8-нанометровой технологии.

Xiaomi Mi 9 отличается от других смартфонов. Он тоже имеет 6,39-дюймовую панель FHD+ со встроенным биометрическим датчиком. Однако фронталка установлена в каплевидном вырезе. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп.

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Под капотом флагмана 2019 года установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мАч. Модель может похвастаться проводной зарядкой мощностью 27 Вт и беспроводной мощностью 20 Вт. Разъёма для наушников в смартфоне не оказалось.

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