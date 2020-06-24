Xiaomi начала рассылать глобальную стабильную MIUI 12 ещё для двух смартфонов 2019 года
Вчера мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12 для флагманских моделей 2019 года Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Сегодня производитель начал рассылать обновление ещё для двух смартфонов, анонсированных в прошлом году. На этот раз повезло владельцам Xiaomi Mi 9T и Redmi K20.
Как и в случае с Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro – это один и тот же смартфон. В странах Европы официально продаётся модель под названием Xiaomi Mi 9T, тогда как Redmi K20 изначально был ориентирован на рынки Китая, Индии и нескольких стран Юго-Восточной Азии.
рекламаКак бы там ни было, обновление проходит под номером MIUI V12.0.1.0.QFKMIXM. Загрузить архив для установки через Recovery вы можете по этой ссылке. Скачивание начнётся автоматически. Размер файла составляет 2,4 ГБ. Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных. Отметим, что апдейт также приходит «по воздуху», но пока что ссылки на скачивание OTA-обновления недоступны.
Из изменений в MIUI 12 отметим новый графический интерфейс, «Суперобои», плавающие окна, анимированные пиктограммы и тёмный режим. Компания также отмечает повышенную конфиденциальность, улучшенное приложение камеры с новым профессиональным режимом и прочее.
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Напомним, что между Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 всё же есть отличия, не считая привязки к региону. Первое касается объёмов памяти. Если в России Mi 9T продаётся с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ или 64 ГБ, то в странах Азии доступна версия с 8 ГБ оперативки и хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ данных. Второе отличие – отсутствие NFC во всех версиях Redmi K20, кроме китайской.
рекламаОба смартфона оснащены 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 730. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. На борту есть USB-C и разъём для наушников. Отметим, что MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10.
Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет 2-кратный зум без потери качества и может снимать видео в 4k UHD с частотой 30 к/сек. Выдвижная фронтальная камера – 20-мегапиксельная. Также стоит отметить OLED-экран с разрешением FHD+, диагональ которого составляет 6,39 дюйма, интегрированный в матрицу биометрический сканер, поддержку расширенного динамического диапазона и стекло Gorilla Glass пятого поколения.
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