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Вчера мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12 для флагманских моделей 2019 года Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Сегодня производитель начал рассылать обновление ещё для двух смартфонов, анонсированных в прошлом году. На этот раз повезло владельцам Xiaomi Mi 9T и Redmi K20.

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Как и в случае с Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro – это один и тот же смартфон. В странах Европы официально продаётся модель под названием Xiaomi Mi 9T, тогда как Redmi K20 изначально был ориентирован на рынки Китая, Индии и нескольких стран Юго-Восточной Азии.

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Как бы там ни было, обновление проходит под номером MIUI V12.0.1.0.QFKMIXM. Загрузить архив для установки через Recovery вы можете по этой ссылке . Скачивание начнётся автоматически. Размер файла составляет 2,4 ГБ. Перед установкой обновления рекомендуется сделать резервное копирование данных. Отметим, что апдейт также приходит «по воздуху», но пока что ссылки на скачивание OTA-обновления недоступны.

Из изменений в MIUI 12 отметим новый графический интерфейс, «Суперобои», плавающие окна, анимированные пиктограммы и тёмный режим. Компания также отмечает повышенную конфиденциальность, улучшенное приложение камеры с новым профессиональным режимом и прочее.

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Напомним, что между Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 всё же есть отличия, не считая привязки к региону. Первое касается объёмов памяти. Если в России Mi 9T продаётся с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ или 64 ГБ, то в странах Азии доступна версия с 8 ГБ оперативки и хранилищем, рассчитанным на 256 ГБ данных. Второе отличие – отсутствие NFC во всех версиях Redmi K20, кроме китайской.

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Оба смартфона оснащены 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 730. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. На борту есть USB-C и разъём для наушников. Отметим, что MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет 2-кратный зум без потери качества и может снимать видео в 4k UHD с частотой 30 к/сек. Выдвижная фронтальная камера – 20-мегапиксельная. Также стоит отметить OLED-экран с разрешением FHD+, диагональ которого составляет 6,39 дюйма, интегрированный в матрицу биометрический сканер, поддержку расширенного динамического диапазона и стекло Gorilla Glass пятого поколения.