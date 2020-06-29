5 популярных смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi в начале нынешнего месяца заявила о наборе пользователей, которые готовы протестировать прошивку MIUI 12 на таких смартфонах, как Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и Pocophone F1. На прошлой неделе программа тестирования завершилась, а сейчас глобальная бета-версия MIUI 12 стала доступна для большого количества пользователей.
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Все пять смартфонов получат стабильную версию программного обеспечения на втором этапе, но сроки выхода пока что не уточняются. Отметим, что в рамках первой волны, как и было обещано, MIUI 12 пришла на Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 9, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Для Xiaomi Mi 9T Pro апдейт был отозван на второй день после выхода, но многие пользователи успели установить актуальную версию прошивки.
Семейству Redmi Note 7 понадобилось 10 месяцев, чтобы продажи перевалили за 30 млн единиц. Redmi Note 7S и Redmi Note 7 – это один и тот же аппарат с чипсетом Snapdragon 660 и 48-мегапиксельным сенсором от Samsung в основной камере. Версия Pro получила более производительную однокристальную систему Snapdragon 675, а в основной камере используется матрица Sony IMX586, разрешение которой составляет 48 Мп.
рекламаНаконец, Redmi Note 8 Pro – не менее популярный смартфон и первое в мире устройство с 64-мегапиксельной основной камерой. Возможно, он продаётся даже лучше, чем все остальные упомянутые выше модели. Пока что известно, что семейство Redmi Note 8 разошлось тиражом 30 млн единиц за 8 месяцев. Однако помимо версии Pro в него входят Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, а продажи каждой модели по отдельности пока что неизвестны.
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