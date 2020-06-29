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Сегодня мы писали о том, что компания Xiaomi анонсировала выход китайской стабильной версии программного обеспечения MIUI 12 для тринадцати смартфонов. Среди них оказались флагманские модели нынешнего года Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Как стало известно сейчас у пользователей этих смартфонов появилась возможность установить MIUI 12 на базе операционной системы Android 11.

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Пока что речь идёт о бета-версии оболочки. По словам производителя, после установки обновления у части приложений могут наблюдаться проблемы с совместимостью. Исправлены они будут в будущем. Перед установкой апдейта нужно сделать резервное копирование данных.

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Также компания приводит список уже известных проблем, которые ждут всех пользователей после установки программного обеспечения MIUI 12 на базе первой публичной бета-версии операционной системы Android 11. Это некорректное отображение строки состояния, невозможность активировать виртуального ассистента голосовой командой, блокировка установки некоторых программ из магазина приложений и отсутствие ночного режима съёмки. Кроме того, не работают функции быстрого импорта данных, длинного скриншота и Xiaomi Mutual Transmission.

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Скачать MIUI 12 Beta на базе Android 11 Beta 1 # Смартфон Скачать прошивку 1 Xiaomi Mi 10 Загрузить MIUI 12 Beta 2 Xiaomi Mi 10 Pro Загрузить MIUI 12 Beta

Отметим, что в начале лета компания анонсировала выход первой публичной бета-версии Android 11 для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и POCO F2 Pro. Но на тот момент операционная система была положена в основу фирменной прошивки MIUI 11. Скачать архив для установки через Recovery можно в таблице ниже. Обновление приходит и «по воздуху», но для его установки смартфон не должен иметь никаких модификаций вроде незаконного получения прав Root.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro были анонсированы в конце зимы текущего года. Обе модели оснащены 20-мегапиксельной фронтальной камерой, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления 90 Гц, 7-нанометровым чипом Snapdragon 865, NFC, стереодинамиками и поддерживают запись видео в формате 8k UHD с частотой 30 FPS.

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В старшей версии установлена основная камера с разрешением 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп, а ёмкость встроенной батареи составляет 4500 мАч. Проводная зарядка имеет мощность 50 Вт, а беспроводная – 27 Вт. В Европе стоимость Xiaomi Mi 10 Pro составляет 899/999 евро в зависимости от комплектации. В России смартфон официально не продаётся.

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Xiaomi Mi 10 имеет камеру с модулями на 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Аккумулятор характеризуется вместимостью 4780 мАч, а мощность проводной и беспроводной зарядки составляет 30 Вт. Стоимость флагмана в Европе составляет 799 евро. В России модель доступна в модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей.