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Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии программного обеспечения. В этот раз мы вновь будем говорить о MIUI 12 для рынка Китая. Вчера, 28 июня, производитель официально анонсировал выход свежей версии оболочки для 13 смартфонов.

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Что любопытно, в этот список входят модели Redmi K30 4G, Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth, о выходе стабильной MIUI 12 для которых мы писали ещё на прошлой неделе. Апдейт стал доступен для Redmi K20 и Redmi K20 Pro, которые, к слову, уже успели получить и глобальную стабильную версию программного обеспечения.

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Кроме того, в Китае MIUI 12 стала доступна для флагманов 2020 года Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, а также для топовых моделей 2019 года Xiaomi Mi 9, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 Pro 5G и Redmi K20 Pro Premium.

Обновление приходит по воздуху, а проверить его наличие можно в настройках. Ссылки на скачивание архива для установки через Recovery пока что недоступны.

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Напомним, что китайская компания Xiaomi намерена выпустить стабильную версию MIUI 12 для всех своих смартфонов в три волны до конца нынешнего года. Глобальная версия программного обеспечения уже стала доступна для Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.