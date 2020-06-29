Xiaomi официально анонсировала выход стабильной версии MIUI 12 для 13 смартфонов
Китайская компания Xiaomi продолжает обновлять свои смартфоны до актуальной версии программного обеспечения. В этот раз мы вновь будем говорить о MIUI 12 для рынка Китая. Вчера, 28 июня, производитель официально анонсировал выход свежей версии оболочки для 13 смартфонов.
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Что любопытно, в этот список входят модели Redmi K30 4G, Redmi K30 5G и Xiaomi Mi 10 Youth, о выходе стабильной MIUI 12 для которых мы писали ещё на прошлой неделе. Апдейт стал доступен для Redmi K20 и Redmi K20 Pro, которые, к слову, уже успели получить и глобальную стабильную версию программного обеспечения.
Обновление приходит по воздуху, а проверить его наличие можно в настройках. Ссылки на скачивание архива для установки через Recovery пока что недоступны.
рекламаНапомним, что китайская компания Xiaomi намерена выпустить стабильную версию MIUI 12 для всех своих смартфонов в три волны до конца нынешнего года. Глобальная версия программного обеспечения уже стала доступна для Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
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