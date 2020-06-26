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Китайская компания Xiaomi уже выпустила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12 для пяти смартфонов. Её получили флагманские модели Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro, а также представители среднего класса Redmi K20 и Mi 9T. К слову, Mi 9T Pro уже перестал получать обновление из-за найденных ошибок. Тем временем производитель из Поднебесной начал рассылать стабильную глобальную прошивку MIUI 11 более чем для дюжины смартфонов.

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В таблице ниже есть ссылки на скачивание архива для установки через встроенное Recovery, а также файл в формате .tgz для установки в режиме Fastboot через персональный компьютер с использованием программы Mi Flash. Более половины смартфонов, для которых доступна актуальная версия прошивки MIUI 11, были анонсированы в 2019 году.

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Скачать актуальную прошивку MIUI 11 № Модель Год анонса Версия прошивки Загрузить 1 Xiaomi Mi 9T 2019 Глобальная Recovery Европейская Recovery 2 Redmi K20 2019 Глобальная Recovery 3 Xiaomi Mi 10 Lite 2020 Европейская Recovery | Fastboot 4 Redmi Note 8 2019 Индонезийская Recovery 5 Redmi Note 8 Pro 2019 Глобальная Recovery Индийская Recovery 6 Redmi Note 9 2020 Глобальная Recovery | Fastboot 7 Redmi Note 9S 2020 Глобальная Recovery 8 Xiaomi Mi 10 Pro 2020 Глобальная Fastboot 9 Xiaomi Mi Note 10 Lite 2020 Глобальная Fastboot 10 Xiaomi Mi Play 2018 Глобальная Fastboot Русская Fastboot 11 Redmi 7 2019 Европейская Fastboot 12 Redmi 8 2019 Индонезийская Fastboot Индийская Fastboot 13 Redmi 8A 2019 Европейская Fastboot Русская Fastboot

В списке есть четыре модели 2020 года. Это флагман Xiaomi Mi 10 Pro, а также представители среднего и среднебюджетного уровней Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Mi 10 Lite и Mi Note 10 Lite. Кроме того, в перечень попал один аппарат, анонсированный почти два года назад. Это Xiaomi Mi Play. Об этом смартфоне уже мало кто помнит. Он был презентован в конце декабря 2018 года и первым на рынке получил 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio P35.