13 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 11
Китайская компания Xiaomi уже выпустила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12 для пяти смартфонов. Её получили флагманские модели Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro, а также представители среднего класса Redmi K20 и Mi 9T. К слову, Mi 9T Pro уже перестал получать обновление из-за найденных ошибок. Тем временем производитель из Поднебесной начал рассылать стабильную глобальную прошивку MIUI 11 более чем для дюжины смартфонов.
реклама
В таблице ниже есть ссылки на скачивание архива для установки через встроенное Recovery, а также файл в формате .tgz для установки в режиме Fastboot через персональный компьютер с использованием программы Mi Flash. Более половины смартфонов, для которых доступна актуальная версия прошивки MIUI 11, были анонсированы в 2019 году.
|
Скачать актуальную прошивку MIUI 11
|
№
|
Модель
|
Год анонса
|
Версия прошивки
|
Загрузить
|
1
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
Глобальная
|
Европейская
|
2
|
Redmi K20
|
2019
|
Глобальная
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
|
Европейская
|
4
|
Redmi Note 8
|
2019
|
Индонезийская
|
5
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Глобальная
|
Индийская
|
6
|
Redmi Note 9
|
2020
|
Глобальная
|
7
|
Redmi Note 9S
|
2020
|
Глобальная
|
8
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
Глобальная
|
9
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
2020
|
Глобальная
|
10
|
Xiaomi Mi Play
|
2018
|
Глобальная
|
Русская
|
11
|
Redmi 7
|
2019
|
Европейская
|
12
|
Redmi 8
|
2019
|
Индонезийская
|
Индийская
|
13
|
Redmi 8A
|
2019
|
Европейская
|
Русская
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила