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В этом году компания Samsung представила в России три новых 8K-телевизора Smart QLED TV во главе с 85-дюймовой моделью QE85Q950TSUXRU. Её оценили в 1 млн рублей, но сейчас стоимость устройства упала более чем на 15%.

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По данным «Яндекс.Маркет», в России многие ритейлеры просят за 85-дюймовую панель на 155 000 рублей меньше. В нескольких магазинах телевизор можно приобрести менее чем за 845 000 рублей. С их списком вы можете ознакомиться в каталоге сервиса сравнения цен, перейдя по этой ссылке.

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Модель девятой серии оборудована 85-дюймовой панелью с разрешением 7680 х 4320 точек и поддержкой расширенного динамического диапазона. Помимо обычного HDR10+ телевизор может похвастаться Quantum HDR 32x. Также отметим 100% цветовой объём по технологии квантовых точек, Direct Full Array 32x, сверхширокие углы обзора по вертикали и горизонтали.

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85-дюймовый Samsung Smart QLED TV 2020 оснащён сабвуфером и несколькими динамиками, суммарная мощность которых составляет 70 Вт. Поддержка технологии Dolby Digital тоже предусмотрена.

За обработку видео отвечает процессор Quantum 8K. Алгоритмы искусственного интеллекта могут масштабировать контент низкого разрешения до 8K Ultra HD. На борту телевизора есть разъёмы HDMI, USB, Ethernet, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.

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Габаритные размеры модели 2020 года составляют 187,7 х 106,6 х 1,5 см. Весит Samsung Smart QLED TV 2020 чуть менее 55 кг.