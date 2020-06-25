8K-телевизор Samsung Smart QLED TV 2020 очень подешевел в России – цена упала на 155 000 рублей
В этом году компания Samsung представила в России три новых 8K-телевизора Smart QLED TV во главе с 85-дюймовой моделью QE85Q950TSUXRU. Её оценили в 1 млн рублей, но сейчас стоимость устройства упала более чем на 15%.
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По данным «Яндекс.Маркет», в России многие ритейлеры просят за 85-дюймовую панель на 155 000 рублей меньше. В нескольких магазинах телевизор можно приобрести менее чем за 845 000 рублей. С их списком вы можете ознакомиться в каталоге сервиса сравнения цен, перейдя по этой ссылке.
реклама85-дюймовый Samsung Smart QLED TV 2020 оснащён сабвуфером и несколькими динамиками, суммарная мощность которых составляет 70 Вт. Поддержка технологии Dolby Digital тоже предусмотрена.
За обработку видео отвечает процессор Quantum 8K. Алгоритмы искусственного интеллекта могут масштабировать контент низкого разрешения до 8K Ultra HD. На борту телевизора есть разъёмы HDMI, USB, Ethernet, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi.
рекламаГабаритные размеры модели 2020 года составляют 187,7 х 106,6 х 1,5 см. Весит Samsung Smart QLED TV 2020 чуть менее 55 кг.
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