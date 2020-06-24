Xiaomi представила самый лучший бюджетный смартфон 2020 года
Вчера мы писали о том, что компания Xiaomi в ближайшее время должна анонсировать свой самый дешёвый смартфон 2020 года. Сегодня прошла премьера модели, которую производитель называет лучшей в бюджетном сегменте в нынешнем году. Это Redmi 9.
Дебют смартфона состоялся две недели назад в Испании. Его рекомендованная стоимость в зависимости от модификации составила 149 евро (170 долларов) или 179 евро (190 долларов). Китайская версия модели оказалась намного дешевле и получила при этом больше памяти.
рекламаЕсли в Европе Xiaomi Redmi 9 несёт на борту 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ или 64 ГБ ПЗУ соответственно, то в Поднебесной смартфон можно приобрести с 6 ГБ оперативки и накопителем на 128 ГБ. При этом стоит такая конфигурация 170 долларов. Версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оценены в 115 долларов и 140 долларов соответственно.
рекламаНовинка уже доступна для предварительного заказа. Оформить заявку можно до 29 июня 2020 года. На следующий день смартфон поступит в продажу в расцветках Carbon Black, Neon Blue, Mordecin и Lost Root Powder.
Напомним, что Redmi 9 оснащён 12-нанометровым процессором Helio G80 и аккумулятором ёмкостью 5020 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Смартфон имеет чип NFC, инфракрасный излучатель, разъём для наушников, Bluetooth 5 и Wi-Fi. Дактилоскопический сканер установлен на тыльной стороне.
рекламаРазрешение основной камеры составляет 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 8 Мп. Она обосновалась в каплеобразном вырезе на лицевой панели. Экран построен на базе 6,53-дюймовой матрицы IPS формата Full HD+. Корпус новинки изготовлен из пластика, а спереди установлено стекло Gorilla Glass третьего поколения.
рекламаXiaomi Redmi 9 работает из коробки под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Компания на презентации пообещала, что ровно через месяц после старта продаж смартфона, 30 июля, будет выпущена стабильная прошивка MIUI 12.
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