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Китайская компания Xiaomi в обозримом будущем представит свой самый дешёвый смартфон 2020 года. Он будет называться Redmi 9A. Грядущая новинка станет упрощённой версией модели Redmi 9, которая несколько дней назад дебютировала в Испании по цене от 150 евро до 180 евро в зависимости от модификации. Её вы можете видеть на изображении ниже.

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Xiaomi Redmi 9

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Об анонсе нового смартфона говорит всё. Модель уже была замечена в базах данных всех основных регуляторных органов Китая, Тайваня, Сингапура и Малайзии, поэтому технические характеристики не являются секретом. Главной интригой остаётся вопрос цены, внешний облик и дата премьеры.

До сегодняшнего дня предполагалось, что премьера Xiaomi Redmi 9A состоится 24 июня, т.е. уже завтра. К тому же, в этот день в Китае будет представлена локальная версия Redmi 9. Однако, китайская компания Realme сегодня опубликовала тизер, согласно которому её смартфон Realme C11 первым в мире получит процессор Helio G35, а анонс модели состоится 30 июня.

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Таким образом, Redmi 9A будет презентован точно не завтра. Возможно, смартфон покажут в первых числах июля. На это время компания уже запланирована анонс своего первого устройства на базе 7-нанометрового мобильного процессора Dimensity 1000+ со 144-Гц дисплеем и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Грядущая новинка помимо 12-нанометрового чипа Helio G35 получит 3 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель на 32 ГБ. Ёмкость интегрированного аккумулятора составит 5000 мАч. Основная камера обзаведётся двумя модулями – на 13 Мп и 2 Мп. Разрешение камеры для селфи будет составлять 5 Мп. Из остального отметим 6,53-дюймовый дисплей IPS, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, стеклянный корпус, разъём для наушников, инфракрасный излучатель и порт USB Type-C.

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Предполагается, что смартфон будет стоить в Европе порядка 100-120 евро, а в Китае его цена может и вовсе составить менее 100 долларов. Кроме того, у Xiaomi Redmi 9A есть все шансы стать первым решением китайской компании с предустановленным программным обеспечением MIUI 12. Вероятность увидеть MIUI 11 сразу из коробки тоже не стоит исключать, но в любом случае прошивка будет построена на базе операционной системы Android 10.