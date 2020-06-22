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3 смартфона Huawei в России работают на EMUI 10.1

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Компания Huawei обнародовала список смартфонов, которые продаются официально в России и уже получили фирменную прошивку EMUI 10.1. Таких моделей пока что насчитывается только три, причём две из них обзавелись свежей версией программного обеспечения прямо из коробки.

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Huawei P40 Pro

Как вы могли догадаться, речь идёт о флагманах Huawei P40 и P40 Pro. Они были анонсированы в конце марта нынешнего года и получили 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 990. Главная фишка смартфонов – RYYB-матрица Sony IMX700 с разрешением 50 Мп в главном модуле на тыльной стороне.

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Оба флагмана получили NFC, операционную систему Android 10, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, фирменный софт Huawei Mobile Services, USB-C, встроенный в дисплей биометрический сканер и не досчитались разъёма для наушников. Huawei P40 поступил в продажу в модификации 8/128 ГБ по рекомендованной цене 49 990 рублей. Версия Pro обзавелась 256 ГБ ПЗУ и ценником 69 990 рублей.

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В стандартном издании установлены 6,1-дюймовый OLED-экран, основная камера с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп и аккумулятор 3800 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Корпус имеет защиту по стандарту IP53. В Huawei P40 Pro применяется 6,58-дюймовая матрица с частотой 90 Гц, разрешение тыльной камеры составляет 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп, есть защита IP68, ёмкость аккумулятора повышена до 4200 мАч. Мощность проводной зарядки составляет 40 Вт, а беспроводной – 27 Вт.

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Третья модель, которая работает на прошивке EMUI 10.1, называется Huawei Mate 30 Pro. Это флагман второй половины 2019 года. Из коробки он получил Android 10 с оболочкой EMUI 10. В России модель доступна начиная с декабря прошлого года по цене 69 999 рублей за модификацию 8/256 ГБ.

В смартфоне есть 6,53-дюймовый «экран-водопад» с поддержкой HDR10, встроенным биометрическим сенсором, вырезом для 32-Мп камеры и системы 3D-распознавания лиц. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. Сердцем флагмана выступает чип Kirin 990.

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В Huawei Mate 30 Pro используется аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Также отметим NFC, инфракрасный порт и отсутствие разъёма для наушников. Напомним, что данная модель стала первым флагманом китайской компании, который в связи с санкциями со стороны США остался без сервисов Google.

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