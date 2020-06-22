3 смартфона Huawei в России работают на EMUI 10.1
Компания Huawei обнародовала список смартфонов, которые продаются официально в России и уже получили фирменную прошивку EMUI 10.1. Таких моделей пока что насчитывается только три, причём две из них обзавелись свежей версией программного обеспечения прямо из коробки.
Как вы могли догадаться, речь идёт о флагманах Huawei P40 и P40 Pro. Они были анонсированы в конце марта нынешнего года и получили 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 990. Главная фишка смартфонов – RYYB-матрица Sony IMX700 с разрешением 50 Мп в главном модуле на тыльной стороне.
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Оба флагмана получили NFC, операционную систему Android 10, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, фирменный софт Huawei Mobile Services, USB-C, встроенный в дисплей биометрический сканер и не досчитались разъёма для наушников. Huawei P40 поступил в продажу в модификации 8/128 ГБ по рекомендованной цене 49 990 рублей. Версия Pro обзавелась 256 ГБ ПЗУ и ценником 69 990 рублей.
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В стандартном издании установлены 6,1-дюймовый OLED-экран, основная камера с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп и аккумулятор 3800 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Корпус имеет защиту по стандарту IP53. В Huawei P40 Pro применяется 6,58-дюймовая матрица с частотой 90 Гц, разрешение тыльной камеры составляет 50 Мп + 40 Мп + 12 Мп, есть защита IP68, ёмкость аккумулятора повышена до 4200 мАч. Мощность проводной зарядки составляет 40 Вт, а беспроводной – 27 Вт.
рекламаТретья модель, которая работает на прошивке EMUI 10.1, называется Huawei Mate 30 Pro. Это флагман второй половины 2019 года. Из коробки он получил Android 10 с оболочкой EMUI 10. В России модель доступна начиная с декабря прошлого года по цене 69 999 рублей за модификацию 8/256 ГБ.
В смартфоне есть 6,53-дюймовый «экран-водопад» с поддержкой HDR10, встроенным биометрическим сенсором, вырезом для 32-Мп камеры и системы 3D-распознавания лиц. Основная камера имеет разрешение 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп. Сердцем флагмана выступает чип Kirin 990.
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В Huawei Mate 30 Pro используется аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Также отметим NFC, инфракрасный порт и отсутствие разъёма для наушников. Напомним, что данная модель стала первым флагманом китайской компании, который в связи с санкциями со стороны США остался без сервисов Google.
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