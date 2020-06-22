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65” телевизор LG NanoCell 2020 подешевел на 31 000 рублей

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В этом году южнокорейская компания LG представила серию телевизоров NanoCell. Один из них – 65-дюймовая модель 65NANO806NA. Она поступила в продажу в России по рекомендованной розничной цене 107 990 рублей. Сейчас стоимость существенно снизилась.

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В некоторых магазинах цена телевизора упала более чем на 30 000 рублей. Например, в Pleer.ru стоимость снизилась на 31 000 рублей и составляет 76 999 рублей. С полным списком вы можете ознакомиться в каталоге агрегатора «Яндекс.Маркет».

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LG 65NANO806NA 2020 года оснащён 65-дюймовой жидкокристаллической панелью формата 4K Ultra HD с разрешением 2160 х 3840 точек и соотношением сторон 16 к 9. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон. Частота обновления изображения составляет 50 Гц. Угол обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов.

Телевизор оборудован двумя 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Digital и автоматическим выравниванием громкости. Модель получила четыре разъёма HDMI 2.0, два USB-A, Ethernet, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth и Miracast.

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Программной оболочкой выступает фирменная операционная система WebOS. Также заявлена поддержка технологии 24p True Cinema, которая обеспечивает просмотр фильмов с частотой кадров 24 FPS. Из прочего отметим DLNA, AirPlay, пульт дистанционного управления MR20 и LG ThinQ AI. LG 65NANO806NA имеет размеры 1451 х 840 х 64 мм и вес 24,3 кг без подставки.

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