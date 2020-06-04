Sony снижает цену 77” 4K OLED телевизора на 250 000 рублей
Сегодня мы писали о том, что компания Sony дарит покупателям телевизоров 2020 года игровую консоль PlayStation 4 Pro с 1 ТБ памяти. В некоторых случаях суммарная выгода достигает порядка 70 000 рублей. Однако, есть в ассортименте производителя телевизор, цена которого упала на треть, хоть в подарок к нему приставка не предусмотрена.
Речь идёт о модели Sony KD-77AG9, которая была выпущена в прошлом году. Она оборудована OLED-панелью с разрешением 3840 х 2160 точек, что соответствует формату 4K Ultra HD. Диагональ дисплея составляет 76,7 дюйма, а габаритные размеры без подставки – 172,1 х 99,6 х 4,9 см. Весит устройство примерно 35 кг.
рекламаЗа обработку изображения отвечает процессор X1 Ultimate. Для улучшения чёткости изображения предусмотрены технологии 4K X-Reality, Super Bit Mapping HDR, Live Colour. Телевизор обзавёлся поддержкой Motionflow XR, что обеспечивает повышение передачи динамических изображений.
Sony KD-77AG9 оборудован четырьмя динамиками суммарной мощностью 60 Вт (2x20 Вт и 2x10 Вт). Телевизор поддерживает Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby AC-4. Также производителем заявлен цифровой объёмный звук DTS.
рекламаВ качестве программной платформы используется операционная система Android с магазином приложений Google Pay. Для хранения программ на борту установлен накопитель вместимостью 16 ГБ. Для подключения к Интернету предусмотрен разъём Ethernet наряду с адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 ГГц. Поддержка Chromecast также заявлена.
Sony снизила стоимость 77-дюймовой модели KD-77AG9 на 250 000 рублей. Сейчас телевизор на официальном сайте компании предлагается за 549 990 рублей.
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