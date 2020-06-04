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Компания Sony объявила о старте новой акции в России. В рамках специального предложения покупатели некоторых телевизоров на официальном сайте получат в подарок игровую консоль PlayStation 4 Pro с накопителем вместимостью 1 ТБ. Всего в акции участвует 10 моделей.

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Начнём с линейки XH80. Она представлена тремя устройствами, которые оснащены 4K-дисплеем на базе жидкокристаллической панели диагональю 65”, 75” и 85”. Стоимость составляет соответственно 129 990 рублей, 179 990 рублей и 299 990 рублей. При этом самый компактный телевизор уже предлагается со скидкой в 5000 рублей.

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Вторая тройка «игроков», при покупке которых компания Sony дарит PlayStation 4 Pro, представляет линейку XH90. В неё входят две 65-дюймовые модели стоимостью 159 990 рублей и 75-дюймовый телевизор за 229 990 рублей, который пока что доступен только для предварительного заказа. Все устройства оснащены ЖК-дисплеями с разрешением 3840 х 2160 точек.

Серия XH95 тоже участвует в акции, и здесь тоже есть три модели формата 4K Ultra HD. 65-дюймовая и 85-дюймовая оценены в 199 990 рублей и 449 990 рублей соответственно. Это с учётом скидки в размере 10 000 рублей на первую и 30 000 рублей на вторую. 75-дюймовый телевизор в стоимости не потерял. Он предлагается за 299 990 рублей.

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Наконец, последний телевизор при покупке которого в подарок можно получить игровую консоль, называется KD-85ZH8. Он оборудован 85-дюймовой ЖК-панелью формата 8K Ultra HD с разрешением 7680 х 4320 точек. Цена пока что не объявлена. В завершение добавим, что все телевизоры, упомянутые в этой заметке, работают под управлением операционной системы Android и имеют 16 ГБ встроенной памяти.