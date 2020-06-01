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Компания Xiaomi на следующей неделе представит спортивный браслет нового поколения. Грядущая новинка будет называться Xiaomi Mi Band 5. Вместе с носимым гаджетом ожидается премьера ноутбуков Mi Notebook на процессорах Ryzen 4000.

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Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC По предварительным данным, Xiaomi Mi Band 5 будет оборудован цветным дисплеем AMOLED. Его диагональ по сравнению с моделью текущего поколения вырастет на четверть дюйма и составит 1,2”. Ожидается, что габаритные размеры капсулы с электроникой не увеличатся, а рост размера по диагонали будет обеспечен уменьшением рамок.

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В дополнение к сенсору частоты сердечных сокращений будет предусмотрен датчик для определения уровня насыщения крови кислородом. Также стоит отметить поддержку дюжины видов физической активности, а главной фишкой станет наличие чипа NFC в международной версии. Поддержка Google Pay не появится, но за счёт MiPay спортивный браслет можно будет использовать для бесконтактной оплаты.

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Будущая новинка получит поддержку не только фирменного голосового помощника XiaoAI. Помимо него будет заявлена работа с виртуальным ассистентом Alexa.

В Китае стоимость Xiaomi Mi Band 5 составит примерно 30 долларов. Для сравнения, Mi Band 4 с NFC был оценён в 35 долларов, а версия без оного поступила в продажу по цене 25 долларов. Примечательно, что анонс спортивного браслета нового поколения состоится ровно через год с момента анонса его предшественника. Так, в Китае Xiaomi Mi Band 5 будет представлен в следующий четверг, 11 июня.

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Напомним, что на прошлой неделе в России состоялась премьера Mi Smart Band 4 NFC. Трекер с поддержкой карт MasterCard и MiPay оценили в 3990 рублей. Стоимость версии без чипа NFC составляет 2990 рублей.