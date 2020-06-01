Xiaomi Mi Band 5 будет представлен на следующей неделе
Компания Xiaomi на следующей неделе представит спортивный браслет нового поколения. Грядущая новинка будет называться Xiaomi Mi Band 5. Вместе с носимым гаджетом ожидается премьера ноутбуков Mi Notebook на процессорах Ryzen 4000.
По предварительным данным, Xiaomi Mi Band 5 будет оборудован цветным дисплеем AMOLED. Его диагональ по сравнению с моделью текущего поколения вырастет на четверть дюйма и составит 1,2”. Ожидается, что габаритные размеры капсулы с электроникой не увеличатся, а рост размера по диагонали будет обеспечен уменьшением рамок.
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В дополнение к сенсору частоты сердечных сокращений будет предусмотрен датчик для определения уровня насыщения крови кислородом. Также стоит отметить поддержку дюжины видов физической активности, а главной фишкой станет наличие чипа NFC в международной версии. Поддержка Google Pay не появится, но за счёт MiPay спортивный браслет можно будет использовать для бесконтактной оплаты.
рекламаБудущая новинка получит поддержку не только фирменного голосового помощника XiaoAI. Помимо него будет заявлена работа с виртуальным ассистентом Alexa.
В Китае стоимость Xiaomi Mi Band 5 составит примерно 30 долларов. Для сравнения, Mi Band 4 с NFC был оценён в 35 долларов, а версия без оного поступила в продажу по цене 25 долларов. Примечательно, что анонс спортивного браслета нового поколения состоится ровно через год с момента анонса его предшественника. Так, в Китае Xiaomi Mi Band 5 будет представлен в следующий четверг, 11 июня.
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Напомним, что на прошлой неделе в России состоялась премьера Mi Smart Band 4 NFC. Трекер с поддержкой карт MasterCard и MiPay оценили в 3990 рублей. Стоимость версии без чипа NFC составляет 2990 рублей.
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