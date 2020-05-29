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Компания Xiaomi летом этого года анонсирует спортивный браслет Mi Band 5. Его особенностью станет то, что и китайская, и международная версия носимого гаджета получит чип NFC. Текущее поколение представлено двумя модификациями – с NFC и без. Вчера китайская компания презентовала в России Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактной оплаты.

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Для добавления банковских карт предусмотрено фирменное программное обеспечение Mi Fit. С помощью Mi Band 4 можно оплачивать покупки и платить за проезд в общественном транспорте. Всё это стало возможным благодаря сотрудничеству китайской компании с MasterCard.

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Сам спортивный браслет не сильно отличается от модели прошлого поколения и вообще не отличается от версии без NFC, которая в России уже продаётся как Mi Smart Band 4. К слову, сама новинка официально называется Mi Smart Band 4 NFC.

Носимый гаджет оборудован 0,95-дюймовым цветным дисплеем AMOLED с возможностью установки различных циферблатов и разрешением 120 х 240 точек. Устройство можно использовать для вывода уведомлений, отображения даты и времени, а также для отслеживания качества сна и подсчёта частоты сердечных сокращений. Распознавание тренировок тоже предусмотрено. По словам производителя, время автономной работы составит около трёх недель на полном заряде.

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Капсула с электроникой несёт на борту 512 КБ оперативной памяти и 16 МБ встроенной. Для синхронизации со смартфонами предусмотрен адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Новинка поддерживает работу с устройствами на базе операционных системы Android (от v4.4) и iOS (от v9.0).

Рекомендованная стоимость Xiaomi Mi Band 4 с NFC в России составила 3990 рублей. Без NFC спортивный браслет обойдётся на 1000 рублей дешевле. Старт продаж запланирован на 16 июня текущего года. Ближе к началу продаж компания должна опубликовать список всех банков-эмитентов, с картами MasterCard которых новинка поддерживает работу.