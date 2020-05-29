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Xiaomi продолжает обновлять смартфоны до актуальной версии MIUI 11. Сейчас новая версия программного обеспечения стала доступна для пяти моделей компании из Пекина. Как видим, это относительно небольшая партия, поскольку раньше производитель умудрялся обновлять за раз более дюжины устройств.

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Свежая сборка проприетарных надстроек MIUI 11 может быть установлена на две модели 2018 года выпуска, которые продаются официально в России. Это фаблет Xiaomi Mi Max 3 и субфлагман Mi 8 Lite. Первая модель оснащена процессором Snapdragon 636, а второй досталась более мощная однокристальная система Snapdragon 660.

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Также апдейт вышел для флагмана Pocophone F2 Pro. Причём, для недавней новинки на базе мобильного процессора Snapdragon 865 доступны европейская и глобальная версии прошивки. Первую можно установить в том числе и в режиме Fastboot.

Вчера в России был представлен смартфон Redmi Note 9 Pro. Он оборудован процессором Snapdragon 720G, а рекомендованная стоимость модификации 6/128 ГБ составила 23 990 рублей. Для него тоже вышла свежая сборка MIUI 11.

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Наконец, последняя модель, получившая обновление, называется Redmi Note 9. Но установить можно только глобальную версию MIUI 11 и исключительно через Fastboot. Она тоже была вчера представлена в России . Смартфон оснащён процессором Helio G85 и стоит в зависимости от комплектации 16 990 рублей или 18 990 рублей.

Скачать прошивку вы сможете в таблице ниже. Перед обновлением смартфона рекомендуется сделать бэкап данных.