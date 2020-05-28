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Xiaomi Redmi Note 9 с NFC в России оценили в 16 990 рублей

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Вместе с Redmi Note 9 Pro китайская компания Xiaomi представила в России и стандартное издание. Модель называется просто Xiaomi Redmi Note 9 и позиционируется в качестве конкурента для Samsung Galaxy A51.

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Новинка заключена в корпус с защитой от брызг, габариты которого составили 162,3 х 77,2 х 8,9 мм. Спереди расположен дисплей IPS с разрешением Full HD+ и размером 6,53 дюйма по диагонали. Дактилоскопический датчик расположился не сбоку, как в старшей модели, а на тыльной стороне, где он составил компанию основной камере. Последняя здесь такая же, как и у предшественника. Она объединяет четыре матрицы с разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

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Сердцем Redmi Note 9 является мобильный процессор Helio G85 от MediaTek. 12-нанометровое изделие имеет частоту 2 ГГц и 2-ядерный GPU Mali-G52. Работу чипсета поддерживает ОЗУ в объёме 3 ГБ или 4 ГБ в зависимости от комплектации. Интегрированное хранилище имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ соответственно. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумулятор на 5020 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой.

На новинку установлена ОС Android 10, которую дополняет оболочка MIUI 11. На борту есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. Также имеются слот под карты microSD и разъём для наушников. Из прочего отметим 13-мегапиксельную фронтальную камеру, чип NFC порт USB Type-C и инфракрасный излучатель.

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Xiaomi Redmi Note 9 в России оценили в 16 990 рублей / 18 990 рублей в зависимости от комплектации. Продажи смартфона начнутся 11 июня этого года. Мировая премьера модели состоялась в апреле, а несколько дней назад она поступила в продажу по цене 14 000 рублей и 18 000 рублей за конфигурации 3/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно.

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