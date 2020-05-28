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Компания Xiaomi после моделей Mi 10 5G и Mi Note 10 Lite в России представила Redmi Note 9 Pro. На презентации было отмечено, что новинка получила «лучшую камеру в истории линейки». А мы добавим, что и ценник оказался самым высоким в истории серии Redmi Note.

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Смартфон оснащён четырёхмодульной основной камерой с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. По сути, это всё мы видели в Pro-версии прошлого года, которая успешно продаётся в России уже много месяцев. Новинка получила поддержку записи видео в 4K UHD с частотой 30 FPS и может вести замедленную съёмку при 960 FPS. Телеобъектива нет, а сенсор на 8 Мп дополнен широкоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

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Сердцем Redmi Note 9 Pro стала 8-нанометровая платформа Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Пиковая частота CPU составляет 2,3 ГГц. Доступна модель покупателям будет в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Вопросами питания занимается аккумулятор ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки.

На передней стороне смартфона установлен ЖК-экран с небольшим вырезом и узкими дисплейными рамками. Он имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. Матрицу закрывает стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположился на правом торце. Из остального стоит отметить разъём для наушников, чип NFC, инфракрасный излучатель, выделенный слот для microSD, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и надстройкой MIUI 11. Цена смартфона составила 23 990 рублей. Компания позиционирует его в качестве конкурента для Samsung Galaxy A71, который стоит на 9000 рублей дороже. Продажи стартуют в начале следующего месяца, а первые покупатели получат в подарок спортивный браслет Mi Smart Band 4.

В завершение добавим, что в мире новинка в модификации 6/128 ГБ стоит 300 долларов (21 000 рублей). Также напомним, что в России уже продаётся похожая модель Redmi Note 9S по цене 17 990 рублей. Правда, она не имеет NFC, а разрешение главного модуля основной камеры снижено до 48 Мп.