Два флагмана Huawei получили европейскую стабильную EMUI 10.1
В начале мая мы писали о том, что пять смартфонов компании Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. В этот список попали флагманы прошлого года Huawei P30, Mate 30, их версии Pro и модель nova 5T, которая, к слову, в России подешевела на 7000 рублей. Сейчас стало известно, что жители Европы уже получили возможность установить на Huawei P30 и P30 Pro стабильную версию EMUI 10.1.
Для каждой модели апдейт проходит под номером 10.1.0.123. Размер составляет порядка 4,6 ГБ. Обновление приходит «по воздуху», а проверить его наличие можно либо в настройках смартфона в разделе «Система и обновление» – «Обновление ПО», либо через приложение «Поддержка», которое ранее называлось HiCare.
рекламаОтметим, что оба флагмана прошлого года оснащены процессором Kirin 980. В зависимости от региона продаж на борту может быть установлено 6/8 ГБ оперативной памяти и 128-512 ГБ постоянной. Смартфоны оснащены OLED-панелями формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.
Старшая модель имеет аккумулятор на 4200 мАч и поддерживает беспроводную зарядку, а также может похвастаться наличием защиты от воды по стандарту IP68. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 20 Мп. Она имеет 5-кратный зум и оптическую стабилизацию. В Huawei P30 установлена батарея ёмкостью 3750 мАч, а основная камера построена на базе трёх модулей на 40 Мп, 8 Мп и 16 Мп.
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