5 смартфонов Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1
В конце марта 2020 года компания Huawei анонсировала флагманские смартфоны семейства P40. Вместе с тремя моделями дебютировало программное обеспечение EMUI 10.1. Уже одиннадцать смартфонов производителя в Китае работают на EMUI 10.1. Кроме того, ещё десять моделей получат свежую версию прошивки до конца следующего месяца.
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Европейским жителям повезло не так сильно. Huawei P40 и P40 Pro – единственные смартфоны, которые работают на стабильной версии EMUI 10.1. Но совсем скоро это изменится. На этих выходных стало известно, что компания приступила к распространению глобальной версии программного обеспечения для пяти смартфонов.
рекламаПовезло владельцам флагманских серий Huawei P30 и Mate 30, а также модели среднего уровня Huawei nova 5T. Huawei P30 и P30 Pro работают на базе мобильного процессора Kirin 980. Для них обновление проходит под номером v10.1.0.119. Размер составляет 1,77 ГБ. На базе той же однокристальной системы функционирует и Huawei nova 5T, для которого прошивка имеет номер v10.1.0.215. Размер файла обновления тоже составляет 1,77 ГБ.
Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получили 7-нанометровый процессор Kirin 990. Для этих двух моделей вышла прошивка v10.1.0.230. Размер файла составляет 4,26 ГБ. Помимо последней версии фирменного программного обеспечения EMUI 10.1 апдейт приносит патч безопасности за апрель текущего года.
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