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Сегодня компания Xiaomi анонсировала два смартфона с поддержкой 5G (первый, второй) и три телевизора новой серии Redmi TV X. Следующая новинка производителя – ноутбуки на базе Ryzen 4000 Renoir. Линейка RedmiBook Ryzen Edition включает несколько моделей на гибридных процессорах Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U.

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Новинки называются RedmiBook 16 Ryzen Edition, RedmiBook 14 Ryzen Edition и RedmiBook 13 Ryzen Edition. Последняя модель имеет чуть более широкие рамки в сравнении с другими лэптопами, в связи с чем соотношение площади дисплея к площади внутренней стороны крышки составило 89%. У двух других ноутбуков данный показатель равен 90%. Но разницу невооружённым глазом можно и не заметить.

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На презентации Лю Вейбинг, глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Group, был сосредоточен в первую очередь на 16-дюймовой модели. Она имеет вес 1,8 кг и отличается компактными размерами. По словам генерального директора, аккумуляторная батарея ёмкостью 46 Вт*ч способна обеспечить 12 часов работы без подзарядки. К слову, заряжается новинка через порт USB-C за 38 минут до 50%. В комплект поставки входит компактный адаптер питания мощностью 65 Вт.

Все ноутбуки оборудованы IPS экранами формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9. Также вне зависимости от комплектации. Охват цветового диапазона sRGB – 100%. Под капотом может быть установлено 8/16 ГБ оперативной памяти, а вместимость SSD-накопителя вне зависимости от комплектации составляет 512 ГБ.

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Напомним, что Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U – 15-ваттные процессоры, которые выполняются по 7-нанометровой технологии, и не поддерживают технологию многопоточности. Младшая модель имеет шесть ядер с частотой 2,3-4,0 ГГц и iGPU Vega 6 с частотой 1,5 ГГц. В старшем чипе установлено на два ядра больше. Их номинальная частота снижена до 2,0 ГГц, а пиковая в режиме максимальной однопоточной нагрузки может составлять 4,1 ГГц. 7-ядерный встроенный GPU работает на частоте 1,7 ГГц.

Каждая из новинок представлена в трёх модификациях: две с Ryzen 5 4500U и одна с Ryzen 7 4700U. С ценами вы можете ознакомиться в таблице ниже. Отметим, что в Китае 31 мая 2020 года на все модели действуют скидки. Например, 13-дюймовый лэптоп Xiaomi RedmiBook 13 Ryzen Edition с 16 ГБ ОЗУ и Ryzen 7 4700U обойдётся на 85 долларов дешевле. Старт продаж состоится в первый день лета.