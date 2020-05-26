Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После смартфонов Redmi 10X и Redmi X10 Pro, которые получил поддержку 5G, компания Xiaomi представила три умных телевизора. Новинки открыли линейку Redmi Smart TV X. Серия включает 50-дюймовый, 55-дюймовый и 65-дюймовый телевизоры.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Новинки оснащаются 4K-панелями с 85-процентным охватом цветового диапазона NTSC, частотой 60 Гц и тонкими дисплейными рамками. По словам производителя, экран занимает 97% передней стороны. Рамка изготовлена из металла и, по заверениям разработчиков, отличается высоким качеством. Заявлена поддержка технологии динамической компенсации качества Motion Estimation Compensation для повышения плавности изображения.

реклама

Все Redmi Smart TV 4X оборудованы квартетом динамиков мощностью 12,5 Вт каждый. Компания заявляет о поддержке технологий DTS-HD и Dolby Audio для повышения качества звука. На борту установлено 2 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 32 ГБ. Вычислительным центром является неизвестный CPU с двумя ядрами Cortex-A73 и двумя Cortex-A53.

Стоимость Xiaomi Redmi Smart TV X65 составила 3299 юаней или 460 долларов. 55-дюймовая панель обойдётся в 2299 юаней или 320 долларов. Официальная цена 50-дюймового телевизора производителем не уточняется, но есть слухи, что стоить он будет примерно 1899 юаней или 265 долларов.